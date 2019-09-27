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Мойтесь тихо и носите нижнее белье: самые необычные штрафы в разных странах

, ИА "Амител"
Внимательно изучите законы и традиции той страны, где собираетесь провести отпуск

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В каждой стране утверждают, что туристов здесь любят и ценят, однако это не освобождает их от наказания за нарушение местных законов. Даже если очень и очень странные. Специально ко Дню туризма amic собрал подборку таких законов. Надеемся, что эта информация поможет вам уберечь ваш кошелек и нервы.

Египет

Нельзя кормить рыбок в море. Такой запрет в Египте существует совсем не ради рыбок, власти пекутся о туристах. Вдруг вместо маленькой и безобидной рыбки приплывут большие и страшные акулы? Также в Египте нельзя отламывать куски коралла и тем более вывозить их за пределы страны. В стране пирамид неприкосновенность имеют и морские ежи и морские раковины. В Египте запрещено фотографировать военные объекты и правительственные учреждения. Каждое из нарушений обойдется вам в 1000 долларов. А за фото еще и тюремный срок получите.

Сингапур

Здесь вам придется отказаться от прогулок с Библией и разговоров о Христе. За это положен штраф. Очень дорого обойдется курение в общественном месте — 800 долларов. И еще половина этой суммы, если бросите на землю окурок или жвачку.

Испания

Если вы собираетесь в эту замечательную страну, изучите внимательно правила дорожного движения. Ну или готовьте круглую сумму, чтобы оплачивать штрафы. Если вы будете переходить проезжую часть очень медленно, то придется выложить 80 евро. В такую же сумму обойдется переход дороги в неположенном месте. Перебег на красный сигнал светофора — 200 евро, 100 – 600 евро будет стоить превышение скорости. Покурили в машине? Не выбрасывайте окурок в окно, если не жалко 90 евро.

Придется раскошелится за прогулки в купальниках или плавках, за это штраф 130 — 300 евро. Нельзя водить машины в сланцах. Примерно 500 евро отдадите, если невежливо ответите полицейскому. А за распитие алкоголя в общественных местах с вас "попросят" от 500 до 1000 евро.

На Майорке нельзя мыть фрукты под душем, установленным на пляже. Это обойдется в больше, чем 700 евро! А если будете мешать окружающим своей шумной компанией, то уменьшите свой капитал еще на 300 евро.

Франция

Безусловно, Франция считается чуть ли не самой романтичной страной в мире. Однако забудьте о романтике и нежных поцелуях на французских вокзалах — это запрещено. Зато (если сравнивать с Испанией) можно себе позволить переход дороги в неположенном месте. За такую дерзость придется заплатить штраф в 4 евро. Курение в общественном месте стоит куда дороже — 130 евро. А безбилетный проезд в транспорте — 35 евро. 500 евро – хамство контролеру.

Ну и на всякий случай запомните, что Наполеоном во Франции нельзя называть свиней и будьте готовы к тому, что в этой стране 70% всей музыки на радио с 8.00 до 20.00 – это произведения только французских композиторов.

Таиланд

Не вздумайте выходить из дома (отеля, гостиницы), если на вас не надето нижнее белье. Вам придется расстаться с десятью долларами за вождение машины с открытым торсом. Жвачка, брошенная на тротуар, обойдется аж в 600 долларов.

В Таиланде нельзя поворачиваться спиной к Будде. Придется сделать три шага назад и только после этого развернуться к выходу. Кроме того нельзя сидеть, вытянув ноги по направлению к изображениям Будды или монахам. Женщинам следует запомнить, что им запрещено прикасаться к монахам.

Нельзя фотографироваться верхом на статуе Будды. Даже если монумент старый и почти развалился. И не дай вам Бог осквернить изображение короля. За это уже не отделаться простым штрафом, за такое правонарушение грозит семь лет тюрьмы.

Запомните простое правило: если вас пригласили в гости, то нельзя наступать на порог. Дело в том, что тайцы свято верят в различных духов. Более того считается, что один из духов проживает в дверном проеме. Наступив на порог гость рискует вызвать недовольство духов, что в свою очередь приведет к несчастьям для владельцев дома.

И последнее. За наркотики в Таиланде положена смертная казнь. Ну вы поняли.

Италия

В этой стране не рекомендуется носить подделки. Обувь, сумки, одежда и аксессуары. Сотрудники полиции имеют право потребовать с вас доказательство подлинности бренда.

Нельзя в Италии купаться в фонтанах (штраф от 100 до 500 евро), кормить голубей (от 60 до 600 евро). За секс в автомобиле придется выложить до 500 евро.

Германия

Если вы путешествуете по этой стране на машине, то позаботитесь, чтобы бак у авто был полным. Высока вероятность, что вас оштрафуют, если во время езды по автобану в вашей машине закончится бензин. Запрещено ходить пешком до заправки. После десяти вечера в Германии вы должны соблюдать гробовую тишину. Если вы любите петь в душе — забудьте об этом на время поездки. Бдительные соседи могут вызвать полицию даже за слишком шумную воду в вашей ванной комнате.

Еще один странный штраф, который вам могут выписать в странах Юго-Восточной Азии. Людям, у кого при себе находится фрукт дуриан, запрещается пользоваться общественным транспортом. Кроме того, во всех приличных отелях региона в правилах проживания можно найти запрет на поедание этого фрукта в номере. Его даже нельзя заносить с собой в отель.

В Японии вам придется заплатить довольно большую сумму, если у вас обнаружат лекарства, в состав которых входит псевдоэфедрин.


 


 


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