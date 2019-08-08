Двукратный лауреат премии "Оскар", один из главных американских актеров Дастин Хоффман 8 августа отмечает свой 82-й день рождения. Предлагаем вместе с нами вспомнить лучшие роли этого великого артиста по случаю юбилея.

"Выпускник" (1968)

Режиссер – Майкл Николс

В ролях: Кэтрин Росс, Энн Бэнкрофт, Дастин Хоффман

После окончания колледжа в дом своих родителей в Лос-Анджелесе приезжает на лето жить Бенджамен Брэддок. Родители очень гордятся успехами своего сына. К ним начинают приезжать гости. На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон. Влюбившись в юношу, она начинает преследовать его. Сам же выпускник вступает в интимную связь с ее дочерью. Одна из первых ролей в кино Дастина Хоффмана, которая сделала его знаменитым. В "Выпускнике" он сумел воплотить образ застенчивого юноши, который бросает вызов всему пуританскому американскому обществу, не желая примерять на себя определенные ценности.

"Полуночный ковбой" (1969)

Режиссер – Джон Шлезингер

В ролях: Джон Войт, Дастин Хоффман

На заре своей карьеры Хоффман снимался в очень провокационных картинах на самые смелые темы. Такой же стала работа в американском дебюте английского постановщика Джона Шлезингера о дружбе бродяги и жиголо. По сюжету жизнерадостный и наивный парень Джо Бак из крохотного техасского городка направляется в Нью-Йорк, чтобы использовать свои незаурядные сексуальные способности для удовлетворения потребностей богатых женщин за плату. Дела идут откровенно плохо. Жить ему негде, и вскоре Бак знакомится с больным туберкулезом бомжом по имени Риццо, который становится его менеджером.

"Соломенные псы" (1971)

Режиссер – Сэм Пекинпа

В ролях: Дастин Хоффман, Питер Вон, Сьюзен Джордж

Один из самых противоречивых фильмов в истории американского кино. Математик Дэвид Самнер со своей молодой и красивой женой Эми уезжают жить в глухой английский городок. Там они обустраиваются в красивом доме, где выросла Эми.

Дэвид занят своими исследованиями. Эми же скучно, и она начинает флиртовать с местными мужчинами. Кроме того, появляется напряженность в отношениях с соседями. В итоге профессору в определенный момент придется взяться за ружье, чтобы защитить свой дом. Возможно, лучшая роль в карьере Хоффмана в фильме, который держит зрителя в невероятном напряжении.

"Крамер против Крамера" (1979)

Режиссер – Роберт Бентон

В ролях: Мерил Стрип, Дастин Хоффман

Лучший американский фильм года, который, на удивление, стал настоящим хитом. Герой Хоффмана – Тед Крамер, который целиком посвятив себя карьере, не замечает того, что происходит в собственной семье. В итоге все оборачивается разводом. Жена оставляет ему шестилетнего сына. Крамеру придется справляться с непривычной ролью отца. Первый "Оскар" в карьере Дастина Хоффмана.

"Человек дождя" (1988)

Режиссер – Барри Левинсон

В ролях: Том Круз, Дастин Хоффман, Валерия Голино

История страдающего аутизмом Рэймонда и его циничного брата Чарльза Бэббита заслужила признание критиков и американской академии. За эту работу Хоффман получил свой второй актерский "Оскар", хотя его партнер по фильму тоже заслуживал статуэтки. Данная картина появилась в СССР на кассетах, и пользовалась огромной популярностью.