Фото из открытых источников
Днем начала первой чеченской войны значится в календаре отечественной истории 11 декабря. 25 лет назад президент РФ, которым был в то время Борис Ельцин, подписал указ № 2169 "О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики".
В этот же день подразделения Объединенной группировки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД, вступили на территорию Чечни.
Вспоминая те тяжелейшие для нашей страны дни, портал amic.ru предлагает своим читателям подборку фотографий времен первой чеченской кампании, продлившейся до 31 августа 1996-го.
Комментарии
"В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне не слава России, а ее беда". /Генерал-лейтенант Лев Рохлин/
* Глядя на фотографии разрушенных в результате бомбёжки штурмовиками домов Грозного ,где проживали мирные граждане ,включая стариков и детей,начинаешь понимать глубину смысла сказанного российским генералом ,отказавшегося от звания "Герой России" именно по этому признаку.
“Ветеранский” синдром был прилипчивой заразой. Он поразил даже не причастного к политике и почти безобидного песенника Окуджаву, который на излете жизни испытал “эстетическое удовлетворение” от наблюдения горящего парламента России, а по поводу Чеченской войны заявил, что надо немедленно вывести войска и "постоять с непокрытой головой в знак покаяния" ("Взгляд" 12.01.96). Выходило, что убийства и зверства боевиков не только не должны быть отомщены, но им должна быть предоставлена полная свобода действий. Бандиты, по мнению Окуджавы, должны были еще посмотреть на нелепый акт покаяния тех, кто пытался взять их за руку.
Впрочем, нравственное у-ство, явленное Окуджавой в последний год своей жизни — еще не предел. Предел, по всей видимости, олицетворяет собой Уполномоченный по правам человека Сергей Ковалев (до начала 1996 г.), который предпочитал не замечать страданий русского народа в Чечне и проводить в 1993 г. конференцию о нарушениях прав человека на Кубе. В октябре 1993 г. “уполномоченный” обозвал защитников российского парламента уголовниками и отказался распространить на них свою правозащитную миссию
При здравом государственном подходе чеченские события должны были быть определены как мятеж, посягающий на основы государственного строя и отторжение от России части ее территории. Такое определение не появилось на свет, поскольку режим Ельцина был рожден тем же путем — путем мятежа.
Положение усугублялось действиями “правозащитников”, мирно взиравших на все и всяческие мятежи и пекущиеся о правах мятежников1. За это получали зарубежные премии и почетные командировки. Шабады-ковалевы, озабоченные благополучием бандитов, подыгрывали Дудаеву и Ельцину, а заодно и “мировому общественному мнению”, всегда имевшему антироссийскую направленность.
Заметьте ни одного большого фильма за исключением НевзоровскогоЧистилища о событияхПервойЧеченскойвойны не снято. …ТакогопредательстваармиивРоссии не получается даже вспомнить.
Александра Ардышева провожали в армию всем миром, как исстари на Руси повелось. И проводы были, и гармошка, и наказы стариков. Кто ж знал!..Вид угрюмых гор и паническое слово “Чечня” привели новоиспеченного рядового Ардышева в ужас. При первой же возможности он, прихватив автомат, дезертировал из своей части. И не домой подался, а отправился прямиком к боевикам. И непобедимыми они казались, и деньги там, по слухам, платили зеленые. Так бывший рядовой Российской армии встал под “знамя Пророка” в отряде Мовлади Хусаина. Позже предателя переправляли в отряды других полевых командиров — Исы Мадаева, Хамзата Мусаева.Подставлять башку под пули бывших сослуживцев Ардышеву как-то не очень хотелось, а потому он все больше нес караульную службу и с особым удовольствием охранял и конвоировал на работы измученных, израненных, безоружных пленников. Вот здесь-то возможностей выслужиться перед новыми хозяевами было просто поле непаханое. Пленный рядовой Горшков был до полусмерти избит Ардышевым только за то, что отказался чистить ботинки боевикам, а когда лейтенант Емельянов не стал мыть полы в штабе Хусаина, Ардышев хладнокровно дослал патрон в патронник... Весной 1996-го предатель заставил израненного рядового Батагова вслух читать молитвы из Корана.
Всё хорошо, но есть маленькое НО... Вот тут глянь http://www.ветераны- чечня.рф/forum/34-48-1и будя тебе счастье
Замет те виновные так и не названы, как и почему Россия уходя из Чечни в 93 году, оставляла полные казармы и райотделы милиции оружия - для кого ??????????????........
В то героическое время Герой России был ещё мал, и глуп-поэтому головы и уши считал штуками.
Никто не ответил. А одной свинь е памятник поставили нынешние
В итоге всем участникам этого действа хорошо.
Чиченцы получили пожизненную контрибуцию, а жопоногие вояки да ВВшники бешеное жалование
гостю 09:14
Ну это ты зря, про вояк то. Хотя если ты про то, что за гнилой базар эти вояки запросто любому гостю могут ноги в ж-пу засунуть, тогда я поддержу.
Мало того, что помним, но и дань не малую платим.
"Чиченцы получили пожизненную контрибуцию, а жопоногие вояки да ВВшники бешеное жалование" - убогий, тебе еще и голову туда-же засуну.
"ТакогопредательстваармиивРоссии не получается даже вспомнить" - это в точку (касаемо ублюдка Березовского и т.п.)
Забыть сложно. Помню Ерофеева Дмитрия (герой РФ), погиб возле Ж/д вокзала 31. 12. 1994 г.спасая какого-то генерала. Мне было тогда 14 лет. Вся деревня узнав эту трагическую новость скорбила вместе с родителями, погибшего офицера. Мало тогда еще кто понимал, что конкретно там происходит, за что Россия там ложит своих сынов, которых там мастерски предали неумелые и продажные генералы и политики.
Россия - это такая страна, где солдат хоронят тайком и со стыдом, а сыр - демонстративно и с гордостью.
Продажные генералы на чьей совести смерти наших солдат в Чечне, как так то, ведь они из ссср вышли. Для народа идеология, которая верхами то и не поддерживалась.
только за присвоение звания ГР всем известному персонажу, нельзя уважать еще более всем известного персонажа.
Перед этим всего три года прошло после того, как группа сепаратистов во главе с трехпалой цанной пьянью уничтожили в Беловежской пуще Советский Союз. В то время русские с украинцами например в Казахской ССР составляли абсолютное большинство. Четыре утырка одним росчерком пера предали страну которой они присягали и свои народы ради личных амбиций.
Явно прослеживается искажение сознания. Годы не прошли даром.
Вы что , у тырки , вообще ничего не понимаете зачем там наши ребята воевали ? Мозги от пива совсем размякли ? Для того что бы сейчас как в Сирии не было . Там не только чеченцы воевали , но и вся шваль арабского , и не только, мира .
Гнидам - предателям -раскалённая сковородка .Вечная память нашим мальчикам .
Вечная память пацанам оставшимся там на вечно...
Да в первой чеченской войне не было ни арабов ни прочих. Там были чеченцы и русские друг против друга. Обе стороны настроены враждебно узким кругом заинтересованных лиц. С одной стороны Дудаев а с другой окружение Ельцина. А гибли и страдали простые люди. Надо было разбираться не с Чечней а с зачинщиками. Надо было русским помогать оттуда бежать. А про контрибуцию тоже не правильно говорить. Эту войну надо было останавливать. А без денег этого не сделать. Да и чеченцы на Россию грязь не льют. Сейчас когда запад на нас дружно озлобился чеченцы с ними не заигрывают и не подсирают как тот же беларусский батька. Я уж не говорю про братьев славян гнилых хохлов.
Не дай бог испытать гражданскую войну. Ненависть остается на долгие годы а жить надо продолжать все таки вместе. Пацанов не вернешь но и гнать туда других тоже не правильно. Да и зачем?
Изучите историю первой компании. На территорию Чечни вторглись террористы спонсируемые Западом. Чеченский народ попытался оказать сопротивление, но ни денег ни оружия у них не было. Большой брат в виде России и президента обещали помочь и навести порядок, в итоге ввиду того, что все разворовали, а опыта давно не было, организация и несогласованность действий привели к тому, что мы не просто не помогли, когда этого ждали наши сограждане в Чечне, так еще и устроили неразбериху и перебили тех, кто был за нас изначально. А предательство на Кавказе не прощают. Постепенно чеченский народ от отсутствия выбора в момент смятения был одурманен и идейно и психологически и зелеными бумажками, что привело к войне уже с Россией. При всем при этом еще оставались чеченцы, которые продолжали содействовать и помогать федеральным войскам. И нет там русских или чеченцев. Это одно государство - Россия. Это наша общая национальная трагедия, в которой погибли тысячи сограждан. И наша общая задача - НИКОГДА ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ!
На территорию Чечни вторглись террористы спонсируемые Западом
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а что тут плохого? мы же спонсируем террористов Дамбаса, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, ЦАР, итд итп.
И наша общая задача - НИКОГДА ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ДОПУСКАТЬ!
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Наша общая задача - наказать виновных в трагедии первой Чеченской войны.
вот воодушевленные лозунги появились, аж на слезу пробило, ктож о России позаботися если не мы, хны хны хны)))
а что тут плохого? мы же спонсируем террористов Дамбаса, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Сирии, ЦАР, итд итп.
Недоумок.
11.12.2018 11:49
Кот.Без сапог.
точно недоумок! как он мог забыть, что Россия спонсирует главную террористическую организацию ООП с ясиром арафатом и царем террористов членом ООП Шакалом Ильичом Рамиросом Санчесом!?
Вечная память воинам!!!!
"Нужно признать право этих людей на самоопределение." В.Путин
11.12.2017 07:51
Максим
Димку знал с детства, я летом в деревню к бабушке приезжал, с ним часто пересекались, одногодки были.
Светлая память ему и всем погибшим парням....
слава Ельцину !!! Этой пьяне Ельцин-центр собрались строить и в Москве. Судите власть не по словам, а по делам