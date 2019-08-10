Один из самых известных испанских актеров современности, любимец женщин и некоторых мужчин, основатель собственного бренда парфюма Антонио Бандерас 10 августа отмечает свой 59-й день рождения. Вспоминаем пять самых главных ролей в карьере этого вечно молодого актера.

"Матадор" (1986)

Режиссер – Педро Альмодовар

В ролях: Антонио Бандерас, Ассумпта Серна, Начо Мартинес

Первая большая роль в карьере еще молодого Бандераса, которая принесла ему известность. Сам великий испанский режиссер Педро Альмодовар, который почти в каждом своем новом фильме снимал Антонио Бандераса, считал "Матадор" одной из самых слабых своих картин. По сюжету бывший матадор Диего вынужден покинуть ринг после ранения быком. Он знакомится с успешной женщиной-адвокатом, которая специализируется на серийных убийцах. В итоге они становятся любовниками, после чего их находят мертвыми.

"Закон желания" (1986)

Режиссер – Педро Альмодовар

В ролях: Антонио Бандерас, Эусебио Понсела, Кармен Маура

Сюжет построен вокруг убийства на почве страсти. Главные герои – гомосексуалисты. Любовь сводит их с ума и толкает на преступление. Молодой любовник известного кинорежиссера убивает соперника, полиция ведет следствие. Один из самых скандальных фильмов Альмодовара, где испанский актер сыграл еще одну смелую роль – гомосексуалиста. Позже он возвращался к этому образу в лентах "Интервью с вампиром", "Филадельфия".

"Свяжи меня" (1989)

Режиссер – Педро Альмодовар

В ролях: Антонио Бандерас, Виктория Абриель

С твердой решимостью создать здоровую семью 23-летний экс-пациент психушки Рикки похищает киноактрису-наркоманку Марину, причем в последний день съемок.

От полноты чувств и ввиду явного сопротивления он ее малость тискает и крепко привязывает к кровати. Грубое насилие приносит неожиданно щедрые плоды в виде ответного чувства Марины к своему как бы мучителю. Еще одна очень смелая картина тандема Альмодовар – Бандерас, в которой очень много откровенных сцен и музыки Эннио Морриконе.

"Отчаянный" (1995)

Режиссер – Роберт Родригес

В ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Стив Бушеми

Культовый фильм, который был сделан главными голливудскими хулиганами Робертом Родригесом и Квентином Тарантино. В "Отчаянном" Бандерас сыграл наемного убийцу, который приехал в небольшой мексиканский городок, чтобы отомстить за смерть своей возлюбленной. Нам же эта картина нравится за выдающийся монолог Квентина Тарантино в баре и постельную сцену с участием красотки Сальмы Хайек.

"Кот в сапогах" (2011)

Режиссер – Крис Миллер

Персонаж Кота в сапогах из знаменитой мультипликационной франшизы о Шрэке прочно ассоциируется с Антонио Бандерасом, который его озвучивал. Российский зритель все равно этого не заметил из-за дубляжа. Справедливости ради отметим, что Всеволод Кузнецов всегда прекрасно дублировал звезду Голливуда. Особенно в ленте "Кот в сапогах", которая заработала в мировом прокате более 500 миллионов долларов.