фото www.murmanskvteme.ru
Трагедия, которая потрясла мир. 19 лет назад в Баренцевом море затонула подводная лодка "Курск". Погиб весь экипаж – 118 человек. Как спасали и надеялись на чудо – в хронике Amic.ru.
12 августа
Во время учений Северного флота в Баренцевом море в установленное время атомная подводная лодка (АПК) К-141 "Курск" не вышла на связь. В районе, где находился "Курск", в 23:44 (здесь и далее указано московское время, – прим. ред.) был зафиксирован взрыв.
13 августа
На поиски "Курска" вышла группа кораблей под командованием адмирала Вячеслава Попова. Подводный крейсер был обнаружен лежащим на грунте на глубине 108 метров в 04:51. В 07:15 министр обороны Игорь Сергеев доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину.
14 августа
В этот день в 11:00 утра командование российского флота сделало первое официальное заявление о том, что АПЛ легла на дно. В заявлении было сказано, что с "Курском" поддерживается радиосвязь. Позже по заявлению представителя флота стало известно, что связь с людьми поддерживается только через перестукивание. Также было сказано, что опасности для жизни экипажа подлодки нет, а через спасательный аппарат "колокол" идет подача топлива, кислорода и продув систем АПЛ.
После осмотра крейсера стало понятно, что "Курск" воткнулся в дно под углом 40 градусов. У подлодки разворочена носовая часть, выведена из строя всплывающая спасательная камера. Главком ВМФ адмирал Владимир Куроедов делает заявление, что шансов на спасение людей очень мало.
15 августа
15 августа Главный штаб ВМФ делает официальное заявление, что начинается спасательная операция. Экипаж АПЛ планировали эвакуировать при помощи спасательных снарядов. Суда аварийно-спасательной службы, атомный крейсер "Петр Великий" и еще около 20 кораблей и спасательных судов сосредоточились над местом трагедии. Однако тяжелые погодные условия не позволили начать спасательную операцию. Волнение моря в районе катастрофы составляло 4-5 баллов.
Фото www.svoboda.org
Генеральный конструктор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Баранов признал, что воздуха на "Курске" хватит всего на 5-6 дней. В Москве создают правительственную комиссию по расследованию причин аварии крейсера. Возглавляет комиссию вице-премьер Илья Клебанов. В это же время в Брюсселе представители Министерства обороны РФ начали переговоры с НАТО.
В этот же день, 15 августа 2000 года, представителям СМИ заявили, что члены экипажа субмарины живы. Однако неизвестно, есть ли раненые и пострадавшие.
16 августа
Наконец-то погодные условия позволили начать спасательную операцию – волнение моря составило 2 балла. Со спасательного судна "Рудницкий" спущен глубоководный спасательный аппарат "Приз". За ночь было принято несколько неудачных попыток проникнуть к лодке.
Адмирал Куроедов делает заявление, что Россия примет любую предложенную Западом помощь.
17 августа
К месту трагедии вышло норвежское судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и транспортное судно Normand Pioneer с британскими специалистами и оборудованием.
18 августа
Спасательная операция, которую продолжают российские спасатели, не дает результата.
19 августа
К месту катастрофы прибыло норвежское судно Normand Pioneer с британской спасательной мини-лодкой LR5. Стартовала новая, международная фаза операции по спасению экипажа "Курска".
20 августа
Норвежские водолазы обследовали подводную лодку на предмет повреждений и наличия воздушных подушек в кормовых отсеках. Иностранным спасателям удалось разблокировать вентиль аварийно-спасательного люка, но проникнуть на лодку не смогли. Они срочно изготовили специальный инструмент для вскрытия люка.
21 августа
Норвежцам удается вскрыть верхний спасательный люк девятого отсека. Шлюзовая камера пуста. После спасатели открывают внутренний люк девятого отсека. Внутри оказывается вода. Внутрь корпуса субмарины введена видеокамера. С ее помощью спасатели хотели определить состояние седьмого и восьмого отсеков "Курска". В девятом отсеке крейсера обнаружено тело члена экипажа.
В этот же день начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил, что экипаж АПЛ К-141 "Курск" погиб.
22 августа
Владимир Путин своим указом объявил 23 августа днем траура. Президент России вылетел в Североморск, где встретился с родными и близкими погибших моряков. В СМИ появляется информация, что в порту норвежского города Берген находится американская подлодка "Мемфис". Крейсер зашел в порт 18 августа для пополнения запасов.
23 августа
Этот день в России объявлен днем траура.
24 августа
Генеральный прокурор России Владимир Устинов объявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели субмарины.
26 августа
Президент России подписал указ о награждении государственными наградами членов экипажа атомной подводной лодки "Курск" (посмертно). Звание Героя Российской Федерации присвоено капитану 1-го ранга Геннадию Лячину (посмертно). Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. В этот же день Путин подписал Указ "Об увековечении памяти экипажа атомного подводного крейсера "Курск".
29 августа
В США признают, что в момент аварии "Курска" рядом с ним находились две американские субмарины. Но при этом они отрицают, что причиной катастрофы стало столкновение с одной из них.
19 сентября
Владимир Путин принял решение приступить к операции по подъему останков экипажа "Курска" и самого крейсера. Операция по подъему тел была намечена на октябрь – ноябрь 2000 года, по подъему субмарины – ориентировочно на сентябрь 2001 года.
25 октября
Начинается операция по подъему тел погибших моряков-подводников. В восьмой отсек затонувшей АПЛ спустился первый российский водолаз – мичман Сергей Шмыгин.
26 октября
В ночь на 26 октября водолазы осмотрели тела членов экипажа "Курска". После взрыва в шестом, седьмом, восьмом и девятом отсеках люди были живы. В кармане погибшего командира девятого отсека Дмитрия Колесникова нашли предсмертную записку. Вначале была опубликована только первая часть текста: "13:15. Весь личный состав из шестого, седьмого и восьмого отсеков перешел в девятый. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх". Позже журналистам рассказали о второй части записки. Там было написано, что два-три человека пытались выйти из лодки через аварийно-спасательный люк, однако это не удалось, потому что отсек был заполнен водой.
29 октября
В Североморске на Приморской площади прошла ритуальная церемония прощания с четырьмя подводниками, которые погибли в результате катастрофы.
Фото www.svoboda.org
В конце октября в Баренцевом море прекращены все работы в девятом отсеке лодки.
2 ноября
Начались и затем были прекращены работы по вскрытию корпуса в третьем отсеке. Отсек в тот же день законсервировали. Телекамеры показали "значительные разрушения, нагромождение аппаратуры, отсечных механизмов, фрагментов приборов". В тот же день в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище прошли похороны капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова.
7 октября 2001 года
Началась операция по подъему АПЛ "Курск" со дна Баренцева моря.
22 октября 2001 года
Атомоход "Курск" установлен на киль-блоки в плавдоке №50 судоремонтного завода в Росляково. Для работы на субмарине были сформированы восемь следственных групп, они приступили к работе в полном объеме после полной откачки воды из подлодки. В состав групп включены специалисты Северного флота, представители Московского и Санкт-Петербургского военных округов.
27 октября 2001 года
Генеральный прокурор России заявляет, что визуальный осмотр атомохода позволяет заключить, что пожар происходил по всей лодке. В эпицентре температура достигала 8 тысяч градусов по Цельсию. Полностью водой лодка была заполнена максимум за восемь часов.
Из отсеков "Курска" за период осени 2000 года и осени-зимы 2001 года были извлечены и опознаны 115 из 118 погибших подводников.
26 июля 2002 года
Генеральный прокурор России сообщил, что гибель "Курска" произошла вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды, внутри четвертого торпедного аппарата, и дальнейшего развития взрывного процесса в боевых зарядных отделениях торпед, находившихся в первом отсеке АПЛ.
Устинов также заявил, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело по гибели атомохода "Курск" за отсутствием состава преступления.
По его словам, в действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, изготовление, эксплуатацию и установку торпеды, ставших причиной гибели "Курска", нет состава преступления. Версия столкновения и версия мины исключена.
Гибель экипажа стала самой масштабной катастрофой в истории отечественного подводного флота.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 12 августа 2016 года
Комментарии
ЭТО-МЕМФИС,МЕМФИС.......
Самый правдивый фильм о гибели Курска это французский документальный фильм.
О лицемерии уполномоченных лиц все есть в интернете, в комментариях честных морских офицеров и честных журналистов.
- "А что произошло все-таки с подлодкой Курск?"
- "Она Утонула!"
"Она Утонула!"
А кто сказал? Чьи слова?
12.08.2016 12:32
- гость - Что произошло с Курском? - Это Владимиру Путину задал вопрос Ларри Кинг, американский журналист. А Путин ответил - она утонула
- гость - 12 августа 2016 г.
12:32 Чьи,чьи ? Вована...
- гость - 12 августа 2016 г.
12:30
Такой же правдивый, как немецкий фильм про допинг
Любят они искажать факты
Более глупого ответа на такой вопрос придумать не возможно.
- гость - 12 августа 2016 г.
12:38
бред, глупые журналисты больше бы тогда и не услышали,
в нас стреляют, а мы молчим. И так более десяти лет.
Да ребята, это был Мемфис. Америкосы и наши затёрли дело. Путин ведь только заступил президентом. Было столкновение лодок. Правду народу не сказали.В первыз репортажах говорилось о нахождении второй лодки( лично слышал по первому каналу). Хлебанов же освещал события.Потом дали приказ молчать. И больше ни слова в эфир не стало проходить о второй лодке. Может и экипаж не стали доставать чтоб не было живых свидетелей.
Самое главное не содержание ответа, а его интонация. Вот, кто не видел, посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=UPe-BuynA4E
acdc
зарегистрированный 12 августа 2016 г.
12:52
Не гоните чушь. Там шли учения. Все лодки были наши. Чужих рядом в принципе быть не могло.
2.08.2016 12:37
- гость -
- гость - 12 августа 2016 г. 12:30
Такой же правдивый, как немецкий фильм про допинг Любят они искажать факты
Зачем французам врать, что русскую лодку торпедировали америкосы? После чего в виде компенсации дали РФ большой займ на очень выгодных условиях.
BIS 12 августа 2016 г.
12:57
Зачем немцам было врать в фильме про допинг, а затем публично признавать, что часть фильма это художественный вымысел? Так же и французы. Они тоже в НАТО.
для шибко грамотных https://yadi.sk/d/UIWQU2Vlh7bsd
а 8000 градусов - вообще жесть, почему не 9000
BIS 12 августа 2016 г.
12:57
И при этом уже известен и тип и вид учебной торпеды, которая не сработала и потом была снята с испытаний и заменена в последствии другой, более безопасной.
А шавки продолжают рассказывать сказки про американких моряков.
Правды мы не узнаем. Правда похоронена вместе с моряками-героями...
Ох, не зря они носовую часть лодки на дне оставили...
13.02 Типа подводники употребляли допинг? Или о чём ты?
СашОК, более того, они еще ее и взорвали. В страшной тайне.
Много белых пятен. Может людей и не торопились спасать? Какой правды боялись, что не пожалели 118 человек и их семья?
13.30 Старые традиции...недавно шахтёров в шахте водой напоили...и молчёк. А по поводу правды к володе главцрушник прилетал потрещать.
Если бы не знали причину, нос лодки доставать стали бы в первую очередь.
А достали все кроме него.
Или сделали подробное видео всего корпуса с разрушениями. Причина думаю была ясна, оставалось замести следы.
13.40 да, смутные были времена....ходила поговорка: Если не взорвалось, значит - учения.
Сначала говорили, что авария - результат испытания торпеды. .
Теперь же официально приняты две версии - та же авария и инцидент с американской лодкой (То ли Мемфис, то ли Толедо) . Но тоже - как развитие истории с торпедой. То есть - торпеду в момент аварии сбросили - выпустив из аппарата, а американская подводная лодка расценила как нападение и ответила залпом из четырех Марк-48. "Курск" начал на малой воде маневр уклонения с продувкой главного балласта и в этот момент две из четырех торпед попали в него. Одна повредила магистраль ВВД, а вторая оставила отметину на корпусе (видна на фото из отчетов) . Из-за этого "курск" не смог снизить скорость погружения и врезался в дно, что и вызвало детонацию в 1-м отсеке.
Наши говорят - "На войне, как на войне" - с точки зрения профессионалов, американец действовал автоматически....
Зря тогда Володя Гудин не объявил америкосам ядерную войну, уже всё было бы позади...
Деньги не могут править миром! Капитализм - гнусная стадия человечества!
Сколько конспиролухов собралось.. забавно.
- гость - 12 августа 2016 г.
13:46
Теперь же официально приняты две версии - та же авария и инцидент с американской
лодкой (То ли Мемфис, то ли Толедо)
---
Официальная версия была одна, одна и осталась - взрыв практической парогазовой торпеды 65-76 ПВ, серийный № 1336А. При столкновении вторая ПЛ должна была получить повреждения, но ни "Мемфис", ни "Толедо", ни британский "Сплендид" повреждений не имели.
- гость - 12 августа 2016 г.
12:30
Про французский фильм - вы всем французским фильмам верите? Человек просто зарабатывает на сенсациях.
- гость - 12 августа 2016 г.
14:07
Деньги не могут править миром! Капитализм - гнусная стадия человечества!
---
Это ты сейчас к чему, красный?
14.08 но ни "Мемфис", ни "Толедо", нибританский "Сплендид" повреждений не имели.
--------
Кто их осматривал? Ты?
Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной http://tehnowar.ru/46859-rossiya-nachala-masshtabnye-voennye-ucheniya-na-granice-s-ukrainoy.html
А почему володенька не пускал иностранных спасателей к лодке?
- гость - 12 августа 2016 г.
14:33
Кто их осматривал? Ты?
---
При серьезных столкновениях, которые приводят к гибели одного из судов, второе обычно получает настолько серьезные повреждения, что должно вставать в док на ремонт. Исключения - столкновения сильно отличающихся по размерам и водоизмещению судов, например рыболовецкого сейнера и авианосца. "Курск" по размерам значительно больше американских "Лосей", его водоизмещение примерно в 3 раза больше. Чтобы его утопить, "Толедо" должен был таранить на весьма хорошей скорости, и получить при этом значительные повреждения. Так как ни одна лодка после инцидента с "Курском" на ремонт не вставала, делаем вывод - столкновения не было.
14.46 угу, была выпущена торпеда....не?
Киев нарастил группировку украинской армии на границе с Крымом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко сообщил, что украинская армия нарастила группировку на границе с Крымом. Соответствующую запись он опубликовал в четверг, 11 августа, на своей странице в Facebook.
«Подразделения и воинские части Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в районе административной границы с оккупированным Крымом (Киев не признает воссоединения полуострова с Россией — прим. «Ленты.ру»), приводятся в повышенную боевую готовность. Проведено наращивание соответствующей группировки», — написал он.
Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с руководством силовых ведомств и приказал привести в повышенную боевую готовность все подразделения на границе с Крымом и на линии соприкосновения в Донбассе.
СМИ узнали об изучении Москвой возможности разрыва дипотношений с Украиной
Москва может разорвать дипломатические отношения с Киевом после попытки украинского спецназа провести операцию в Крыму. Об этом «Известиям» рассказал источник в российских внешнеполитических кругах. Он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин.
- гость - 12 августа 2016 г.
14:47
14.46 угу, была выпущена торпеда....не?
---
Конспироложеством не занимаюсь. Вопрос - зачем?
- гость - 12 августа 2016 г.
14:35
Сирийская война уже не вставляет. Надо срочно замутить что-то новое.
14 47...нЕ ПО ГЛАЗАМ???????????? 12 августа 2016 г.
13:46
Сначала говорили, что авария - результат испытания торпеды. .
Теперь же официально приняты две версии - та же авария и инцидент с американской
лодкой (То ли Мемфис, то ли Толедо) . Но тоже - как развитие истории с торпедой.
То есть - торпеду в момент аварии сбросили - выпустив из аппарата, а
американская подводная лодка расценила как нападение и ответила залпом из
четырех Марк-48. "Курск" начал на малой воде маневр уклонения с
продувкой главного балласта и в этот момент две из четырех торпед попали в него.
Одна повредила магистраль ВВД, а вторая оставила отметину на корпусе (видна на
фото из отчетов) . Из-за этого "курск" не смог снизить скорость
погружения и врезался в дно, что и вызвало детонацию в 1-м отсеке.
Наши говорят - "На войне, как на войне" - с точки зрения
профессионалов, американец действовал автоматически....
Источник: © ИА "Амител"
- гость - 12 августа 2016 г.
14:55
Торпеду никто не сбрасывал - она взорвалась внутри корпуса корабля.
Если кто не верит французскому фильму -
ваша версия появления в корпусе лодки оккукратного идеально ровного круглого отверстия (точь в толь похожего на след, который оставляют во взорванных корпусах вражеских подлодок новейшие американские торпеды с "Мемфиса"?
А также ваша версия того, зачем в Москуву вдруг среди ночи прилетел начальник американского генштаба, да еще и тайно.
Моя версия - Вован оценил два варианта и их последствия.
1) война с пендосией
Вован еще многого не знал (всего 112 дней на посту), многое в стране явно или неявно принадлежит или спонсируется из-за океана, да и в конце концов, это оттуда его поставили "на царство".
Поэтому "ну его нафиг".
2) Моряков все равно не спасти, но за чувство вины можно неплохо подить пендосов, что и было сделано.
У пендосов из собственности было изъято все, что им отдал алкаш Борька, а именно - месторождения нефти и газа и право их эксплуатировать.
Во и получается, что если бы у Вовано очко не сыграло, то Пендосия лежала бы в руинах уже невколько лет.
Но Вован оказался слишком предан людям, которые поставили его на царство, да и задний ход ему бы не простил никто - ведь именно он устранил генерала Рохлина, как главаря заговора военных против алкаша-Ельцина. За что и был назначен Борькой прямо в 3 часа ночи главой ФСБ, после успешного устранения Рохлина. С таким "досье" не попрешь против спонсоров.
А официально от спонсоров он отвязался с третьим сроком, когда выборы легитимизировали его на посту , как "власть народа", вот тогда и захотел "сам поцарствовать".
Так что случись "Курск" сегодня - реакцйия Вована была бы совсем другой, но это уже другой разговор.
ОН ЛЮБИТ АМЕРИГУ.
И в итоге, когда поднимали "Курск", корпус разрезали аккурат по отверстию от американской торпеды. Спецы все поняли, а хомячки так ничего и не заподозрили, так и считая, что наши моряки что-то там стучали еще сутки.
- гость - 12 августа 2016 г.
15:22
Как же вы надоели, конспиролухи... Много приходилось видеть "оккукратного идеально ровного круглогоотверстия (точь в толь похожего на след, который оставляют во взорванных
корпусах вражеских подлодок новейшие американские торпеды"? Торпеды оставляют не идеально круглые отверстия - они взрываются, и оставляют в корпусе большие рваные пробоины. А вот это "идеально круглое отверстие" на фото, из-за которого конспиролухи всех стран выстраивают свои теории - это прорезанное в прочном корпусе ПЛ техническое отверстие для зацепа подъемного механизма, сделанное во время подъема лодки с грунта.
- гость - 12 августа 2016 г.
15:22
И еще: "Во и получается, что если бы у Вовано очко не сыграло, то Пендосия лежала бы в
руинах уже невколько лет." Россия бы лежала тоже.
ЗА ГОС ИЗМЕНУ! ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО! ЗА ИЗМЕНУ ПРИСЯГЕ ДАННОЙ СССР! ВСЕХ ГОС ИЗМЕННИКОВ ЖДЁТ КАРА СОВЕТСКОГО НАРОДА!
- гость - 12 августа 2016 г.
16:04
Значит, кары они не дождутся. Нету советского народа больше.
16 04 тоже из дурки сбежал???
ничего , что авторы фильма говоря -ЭТО ВЕРСИЯ ?
люди заметьте, как у путина победа на выборах в кресло, так сразу беда приходит, курск, норд ост, взрывы в домах, пожары, и многое другое!
мда если у лучшей лодки и лучшего экипажа такая незавидная судьба,то что уж о другом говорить.
Пыня жил, Пыня жив, Пыня будет жить ..
Амик, коль уж вы одну и ту же статью публикуете третий год, то вы б хоть трехлетние комментарии удаляли ))))
13.08.2018 19:08
алхимик
полностью согласен,
добавлю: как рейтинг падает - что-то обязательно происходит (это факт = на протяжении 19 лет)
Алхимика уж можети в живых нет
12.08.2019 13:12
- гость -
Не надо ничего удалять! Пусть останется для истории!