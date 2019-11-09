Фото из открытых источников

Разрушение Берлинской стены началось 30 лет назад, 9 ноября 1989 года. Этот бетонный монстр, разделивший Германию, да и весь мир того времени пополам, просуществовал 28 лет.

В очередную годовщину разрушения Берлинской стены портал amic.ru вспоминает, как строился и разрушался главный символ холодной войны. Фрагменты этого масштабного сооружения до сих пор сохранились в столице Германии.

Впервые данная фотоподборка была опубликована на amic.ru 13 августа 2016 года