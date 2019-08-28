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Маньяки и журналисты: десять лучших персонажей фильмов Дэвида Финчера

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Герои картин ко дню рождения американского режиссера


Один из самых известных и лучших современных режиссеров, главный перфекционист американского кинематографа и человек, который до сих пор не имеет "Оскара", Дэвид Финчер отмечает 28 августа свой 57-й день рождения. Сейчас постановщик находится в поисках сценария для нового проекта. Мы же хотим предложить вам вспомнить самых ярких персонажей, которые стали визитными карточками в творчестве этого выдающегося режиссера.

Эллен Рипли — "Чужой 3"

Дэвид Финчер после нескольких замечательных рекламных роликов и клипов (именно он снял легендарный клип Мадонне на песню Vogue) дебютировал в кино с продолжением истории про Чужого. У Финчера была сложная задача: предыдущие две серии сделали Ридли Скотт и Джеймс Кэмерон, которые пользовались колоссальным авторитетом. Естественно, главным персонажем в третьем "Чужом" стала лейтенант Эллен Рипли, которую режиссер побрил наголо. Картина получилась очень мрачной, депрессивной, а Финчер в итоге убил нескольких ключевых персонажей, включая саму Рипли. Тем не менее именно в этом фильме режиссер выработал свой фирменный стиль, который прославит его в следующих работах.

Джон Доу — "Семь"

Фильм, который принес мировую известность Дэвиду Финчеру. В этом увлекательном и сложном триллере про маньяка-убийцу в роли полицейских снялись Морган Фримен и Брэд Питт, который станет одним из главных актеров Финчера. Серийные убийцы — особая любовь режиссера. Они несколько раз появлялись в его картинах, но Джон Доу затмевает остальных. Персонаж в блестящем исполнении Кэвина Спейси появляется всего на десять минут в конце фильма, но становится ключевой фигурой всей истории.

Николас Ван Ортон — "Игра"

Еще один фильм, в котором Финчер достиг невероятного мастерства, сделав из "Игры" отличный параноидальный триллер. Отчасти это получилось благодаря прекрасной актерской игре Майкла Дугласа. Его персонаж Николас Ван Ортон становится параноиком из-за постоянного преследования, заставляя зрителей поверить в происходящие события. Роль у Финчера стала для Дугласа одной из главных в карьере наряду с "Уолл-стрит" и "Основной инстинкт".

Тайлер Дерден — "Бойцовский клуб"

Главный персонаж всех фильмов Финчера, за которого он должен быть благодарен писателю Чаку Паланику. Однако Финчер не был бы самим собой, если не переделал концовку картины. Для Брэда Питта роль Тайлера Дердена стала одной из самых значимых в карьере. Отметим, что несколько лет назад журнал Time поставил Тайлера Дердена на первое место в списке самых важных персонажей в истории кино. Мы не возражаем.

Бернман — "Комната страха"

Триллер, снятый Дэвидом Финчером в 2002 году с Джоди Фостер в главной роли. Критики и публика довольно спокойно приняли картину. Самым ярким персонажем этой герметичной картины, которая нам как раз очень нравится, стал вор Бернман в исполнении Фореста Уитакера, который всю картину не может выбрать для себя сторону добра или зла. Многие, наверное, не помнят, но в "Комнате страха" сыграла еще молодая и никому не известная Кристиан Стюарт, известная по роли в вампирской франшизе "Сумерки".

Роберт Грэйсмит и Дэйв Тоски — "Зодиак"

Для меня лично это любимый фильм Дэвида Финчера, который несправедливо остался без призов на Каннском кинофестивале. В "Зодиаке" есть несколько важных и ярких персонажей, включая самого серийного убийцу, но приоритет отдадим работнику газеты Роберту Грэйсмиту в исполнении Джека Джилленхола, а также инспектору Дэйву Тоски (Марк Руффало). В этом стильном, виртуозно сделанном фильме работает каждая деталь. Недавно фильм вошел в список BBC лучших фильмов 21 века. Впрочем, почти все фильмы Финчера традиционно находятся в различных рейтингах.

Бенджемин Баттон — "Загадочная история Бенджемина Баттона"

В этом дорогостоящем проекте Финчер рассказал историю о феномене времени, о парадаксальности нашей жизни через необычного героя, который с каждым годом молодел. Последний на сегодняшний день проект Финчера-Питта, которые за это время стали настоящими друзьями. К сожалению, оскаровский комитет оставил без внимания этот чудесный фильм, который стал настоящей современной классикой.

Марк Цукерберг — "Социальная сеть"

Дэвид Финчер и сценарист Аарон Соркин сделали еще один шедевр, который стал настоящей сенсацией. Из истории создания самой известной социальной сети в мире и ее создателя Марка Цукерберга они создали настоящее исследование современного успеха. Роль основателя "Фэйсбука" виртуозно исполнил Джейсси Айзенберг, который после этой ленты стал настоящей звездой и снимается у Вуди Аллена.

Лисбет Саландер — "Девушка с татуировкой дракона"

Тайлер Дерден, Марк Цукерберг и Лисбет Саландер — три главных персонажа из всей фильмографии режиссера. Все эти герои — социопаты, которые не способны стать частью общества. Героиня Руни Мара — анорексичная девушка с пирсингом. У нее нет друзей, она сильная и независимая. Финчер сделал из книги "Девушка с татуировкой дракона" не просто мрачный и жестокий триллер, а исследование на тему природы человеческой жестокости. Еще в роли журналиста в картине снялся Дэниел Крэйг. Отметим, что персонажи, работающие в СМИ, — еще одна любовь Финчера.

Эми Эллиотт-Данн — "Исчезнувшая"

В этом детективном триллере по одноименному роману Гиллиан Флинн режиссер решил исследовать мир брака, который, как известно, хорошим делом не назовешь. В роли настоящей дьяволицы в фильме снялась неподражаемая Розамунд Пайк. Наверное, каждый зритель помнит сцену, как она соблазнила и убила старого приятеля, к которому сбежала от своего мужа. Вот и верь после этого женщинам.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.08.2017 08:48
Сумрачный гений

Финчер один из лучших

0  0
28.08.2017 13:39
Евгений

"с Джоди Фостером" - смешно

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