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Джульетта: лучшие кинообразы шекспировской героини и интересные факты

, ИА "Амител"
Весь мир отмечает день рождения Джульетты. Amic.ru рассказывает самое интересное о шекспировской героине

"Ее сиянье факелы затмило, Она подобна яркому берилу..." – помните, как потрясенный Ромео впервые встречает Джульетту? Спустя столетия после выхода в свет знаменитой трагедии Шекспира мы по-прежнему помним и знаем эту историю. Более того, во всем мире отмечают день рождения Джульетты, который, как выяснили многочисленные источники, приходится на 16 сентября 1284 года.

В этот день в Вероне ежегодно устраивают грандиозные торжества в честь младшей Капулетти. В городе проходят всевозможные культурные события, а туристы специально приезжают на ее родину 16 сентября, чтобы оставить записку с просьбой об удаче в любви. Портал amic.ru собрал интересные факты про возлюбленную Ромео, а также подготовил обзор фильмов, которые снимались по бессмертной пьесе великого драматурга, специально ко дню рождения Джульетты.

Немая Джульетта

Всего можно насчитать с полсотни фильмов, в которых обыгрывается сюжет трагедии "Ромео и Джульетта". Самые первые экранизации пьесы появились почти сразу же с возникновением кино. Наиболее известным из них стал фильм, снятый в 1916 году Джеймсом Гордоном Эдвардсом. Роль Джульетты в этом фильме исполняла звезда немого кинематографа Теда Бара. Актриса прославилась тем, что играла роковых красавиц-соблазнительниц. Образ юной и невинной Джульетты настолько не вязался со славой актрисы, что зрители валом повалили на этот фильм. К сожалению, в наши дни фильм считается утраченным. От фильма осталось только несколько кадров.

Заговорившая Джульетта

Первая звуковая экранизация трагедии Шекспира вышла в 1936 году. Фильм снял режиссер Джордж Кьюкор. Картина имела огромнейший успех у публики, несмотря на то, что актеры были в несколько раз старше своих героев: Норме Ширер, играющей Джульетту, исполнилось 34 года, а Лесли Говарду, сыгравшему Ромео, – 42.

Фильм выдвигался на премию "Оскар" по следующим номинациям: лучшая картина, лучшая актриса (Норма Ширер), лучший актёр второго плана (Бэзил Рэтбоун-Тибальт) и лучшее художественное оформление. Музыку к фильму написал композитор Герберт Стотхарт.

Джульетта в цвете

В 1954 году в Италии вышел в свет цветной фильм Ренато Кастеллани "Ромео и Джульетта". Очень интересно, что режиссёру было мало только лишь пьесы Шекспира. Он обратился также и к литературным источникам её сюжета. Большое внимание в картине уделено передаче исторической атмосферы, в которой жили Ромео и Джульетта. Ряд эпизодов фильма воссоздавали на экране известные картины эпохи Возрождения.

Музыка к фильму создавалась в течение двух лет. В итоге композитор Роман Влад создал проникновенный саундтрек. На 15-м Венецианском кинофестивале фильм Ренато Кастеллани получил "Золотого Льва".

Джульетта-легенда

В СССР в 1954 году был создан ещё один киновариант трагедии. Это была экранная версия балета "Ромео и Джульетта" на музыку Прокофьева. Режиссёр фильма – Лео Арнштам, хореограф – Леонид Лавровский. Картину снимали в Крыму, так как природа похожа на Италию. Уличные сцены снимались под открытым небом. В главной роли — балерина Галина Уланова, которой на тот момент было 44 года. Ромео играет Юрий Жданов.

Чтобы снять знаменитый "бег Джульетты", Улановой пришлось пробежать по площади около километра.

Сама балерина о своей героине говорила так: "В Джульетте я увидела волю необыкновенной силы, способность и готовность бороться и умереть за своё счастье... Трагедия, написанная четыреста лет назад, должна была прозвучать современной темой в балете. В этой новой Джульетте я хотела, я чувствовала настоятельную потребность показать человека, близкого нам по духу, в какой-то мере нашу современницу".

Самая юная Джульетта

В 1968 году на экраны выходит лента Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта" (Англия-Италия). Многие критики до сих пор считают его лучшей экранизацией пьесы Шекспира. Очень важно, что возраст актеров максимально соответствовал шекспировским персонажам: Джульетту сыграла 16-летняя Оливия Хасси из Аргентины, а Ромео – 17-летний британец Леонардо Уайтинг.

Впрочем, как только фильм вышел на экраны, он неоднозначно был принят публикой: откровенные постельные сцены шокировали зрителя. Впрочем, по мнению кинокритиков, сняты они были шедеврально.

В начале 1968 года премьеры фильма "Ромео и Джульетта" с триумфом прошли в Италии, Великобритании, СССР и других странах. В 1969 году фильм Дзеффирелли был представлен на премию "Оскар" по четырём номинациям: лучший фильм года, лучший режиссёр, лучший дизайн костюмов (Danilo Donati) и лучшая операторская работа (Pascualino de Santis), но получил её только по двум последним. Исполнители  ролей Ромео и Джульетты – Оливия Хасси и Леонард Уайтинг – удостоились награды "Золотой Глобус" как самые многообещающие молодые актёры.

Джульетта и Ди Каприо

В 1996 году выходит новый фильм по сюжету трагедии Шекспира "Ромео + Джульетта". Режиссер Баз Лурманн перенес героев в современность. Показана вражда "кланов-конкурентов" Монтэгю и  Кэпьюлет, а их дети влюбляются друг в друга во время костюмированного праздника. Картина номинировалась на премию "Оскар" за лучшее художественное оформление и декорации. Награды Британской киноакадемии: лучший режиссёр, сценарий,  музыка и художественное оформление картины. Леонардо Ди Каприо получил приз за лучшую мужскую роль на Берлинском кинофестивале. Награда MTV Movie досталась актрисе Клэр Дэйнс. Фильм Лурманна был очень успешным. Он вызвал новый интерес к произведениям Шекспира. Тысячи подростков по всему миру бросились читать трагика, который жил 400 лет назад.

Джульетта для поколения "Сумерек"

Еще одна киноверсия "Ромео и Джульетты" вышла на экраны в 2013 году. Фильм снял итальянский режиссёр Карло Карлей. Заявлялось, что фильм о вечной любви снят для поколения "Сумерек". Джульетту здесь исполнила 16-летняя Хейли Стейнфилд, а Ромео сыграл Дуглас Бут. Режиссер снял, пожалуй, самую приближенную к пьесе Шекспира версию.  

Индийская Джульетта

Индия также не осталась в стороне от этой любовной истории. И в 2013 году здесь вышел фильм "Танец пуль: Рам и Лила" режиссёра Санджая Лила Бхансали.

События фильма также разворачиваются в наши дни в небольшом городке. Рам – бродяга, а Лила – деревенская девушка. Но обе семьи ненавидят друг друга уже 500 лет. Раму и Лиле приходится воевать со всем миром.

Девять интересных фактов о Джульетте:

- Джульетта родилась 16 сентября 1284 года. Узнать дату и год рождения было очень и очень непросто. В пьесе было сказано, что героине не было и 14 лет. Историки выяснили, кто стал прототипом главной героини. Ею оказалась девушка по имени Джанноцца, которой в День Святой Ефимии (16 сентября 1302 года) должно было исполниться не 14, а 18 лет. Также известно, что правителем Вероны в тот период был сеньор Бартоломео Делла Скала. Он правил с 1301 по 1304 год. Кроме того, Шекспир сам дал подсказку. В трагедии сказано, что Пасха в том году была в мае, а это за тот период случилось только однажды – в 1302 году. Когда ученые сопоставили все факты, они назвали дату рождения Джульетты.

- В Вероне (Италия) у туристов пользуется особым спросом дом с балконом, где Джульетта ждала Ромео, а также гробница девушки. На самом деле дом и усыпальница не имеют ничего общего с героями Шекспира.

- В Италии принято говорить Джульетта и Ромео, а не наоборот, как привыкли говорить мы. Если только речь не идет о названии пьесы.

- Джульетта и Ромео – именно такая очередность имен понравилась Ренато Кастеллани, который снимал фильм Giulietta e Romeo.

- Во дворе дома, где жила главная героиня шекспировской трагедии, установлена бронзовая статуя Джульетты. Туристы и местные жители верят, что можно обрести любовь и счастье, если до нее дотронуться.

- В честь Джульетты назван спутник планеты Уран. Его открыли 3 января 1986 года по снимкам аппарата "Вояджер-2"

- Джульетту впервые упоминают во второй сцене первого акта. Сама героиня появляется в следующей сцене, во время разговора с кормилицей и затем с матерью о графе Парисе.

- Одна из самых выдающихся исполнительниц роли Джульетты была балерина Галина Уланова. Её "бег Джульетты" считается легендарным.

- Елизавета Арзамасова является, пожалуй, единственной актрисой, сыгравшей Джульетту в том же возрасте, в каком была шекспировская героиня. На момент премьеры спектакля "Ромео и Джульетта" на сцене московского театра им. Станиславского (30 января 2010 г.) Лизе было 14 лет.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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