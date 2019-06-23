Фото из открытых источников
Выдающегося актера Питера Фалька не стало 8 лет назад – он ушел из жизни 23 июня 2011-го. Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Пожалуй, именно благодаря Питеру Фальку одноименный сериал прожил столь долго – с 1968 по 2003 год. Манера главного героя сериала, его яркий и запоминающийся стиль этакого "помятого" детектива на протяжении десятилетий привлекал к себе внимание широкой публики.
В то же время Питер Фальк сыграл множество ролей – за свою карьеру он принял участие в съемках более сотни фильмов и сериалов. Дважды актер был номинирован на "Оскар", 12 раз – на "Эмми" (получил пять) и 10 раз на "Золотой глобус" (получил один).
Режиссеры и критики, высказываясь о таланте Фалька, отмечали, что диапазон его образов настолько велик, что он способен разбить сердце и затем легко заставить смеяться.
Говоря же о том, что именно роль Коломбо стала центральной в его карьере, сам актер философски замечал: "Если бы люди спросили меня, чувствую ли я себя раздраженным или уставшим, или кем-то таким, кого преследует прилипчивая роль, я бы посмотрел на них как на сумасшедших. Я могу быть только очень благодарным за то, что долгое время у меня была возможность играть интересного персонажа. Единственное, что я мог бы сказать, что чувствую себя самым счастливым парнем на всей планете".
Комментарии