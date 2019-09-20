Итальянская актриса, легенда мирового кино Софи Лорен 20 сентября отмечает 85-й день рождения.
Ее неоднократно признавали самой красивой женщиной в мире. Муза великого режиссера Витторио Де Сико за свою карьеру сыграла более 90 ролей в кино.
В день рождения легендарной актрисы портал Amic.ru предлагает подборку фотографий этой сказочной женщины.
Комментарии
Красота Софы своеобразная, но запоминающаяся
хороша чертовка в юности была))
Она и не накрашенная хорошенькая будет. Сейчас у неё, конечно, пластика по всему телу. Но я "за" такую пластику, когда женщина похожа на прекрасную богиню, а не на тётку со срезанным жиром и маской вместо лица. Здоровья ей и долгих лет.
не знаю по мне специфическая красота, большой рот, разрез глаз на любителя, про брови вообще молчу!!! просто тогда она была одна а сейчас таких на каждой страничке соц сетей про кино уже не говорю!!!!
У нее красота от природы.А "красавицы" с пластикой нашего времени, все на одно лицо.Индивидуальности никакой.
только в юности красивая.
с возрастом - блюющий смайл.
Женщина, которая прекрасна во все свои года...
с возрастом - блюющий смайл.
вот зря ты так. все стареют. и она красиво стареет, ты на маму тож смайлом блюющим реагируешь?
для своего времени - своя красота.
для своего времени она была норм. сейчас, лично мне, больше нравятся с тату, пирсингом, ламинированными волосами и с 3-им размером и накаченным задом.
берти молодишься все думаешь среди таких не заметно сколько вам?))))))
мы с Ек как тот итальянский миллионер из ролика с танцами ))))
ой берти вы с ек только губу раскатываете да все мимо!)))))))))))
)))))))
сейчас, лично мне, больше нравятся с тату,
пирсингом, ламинированными волосами и с 3-им размером и накаченным задом.
но они поди на сертификат в летуаль и тарелку сушей не ведутся????
мы с Ек как тот итальянский миллионер из ролика с танцами ))))
где ваши танцы посмотреть? и торс
но они поди на сертификат в летуаль и тарелку сушей не ведутся????
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как же не ведутся, рынок, конкуренция ведь )))
как же не ведутся, рынок, конкуренция ведь )))
ай не ври...
Ой, накачанный зад ему подавай! У самого-то есть хоть что-то накачанное?
1
откуда бертик взялся? он же типа ушёл?
20.09.2017 09:37
1
ты посмотри на даты комментов...
АМИК в своем репертуаре, подшивает обноски былой славы.
а Берти ушёл. причём насовсем...
Чё, помер штоли?!
Красивая женщина, красота своя, природная, грудь ух! Талия). с задом у неё тоже всё было в порядке).
Обожаю фильм "Развод по Итальянски".
ps это Вам не Джоли перекроенная от скул, глаз, подбородка и т.д. от и до или вся на силиконе Ким Кардопошьян.
20.09.2017 13:01
Гость
Чё, помер штоли?!
Да.
Утро. Амител. Новость о красивой женщине. Комментаторы проснулись. Обосрали. Настроение подняли себе на весь день. И как самые красивые в мире пошли на завод трудиться.
20.09.2018 08:26
Красавец
Ты не красавец, а красавчег...!!))
Комментаторы то ещё в 2016 году проснулись....))
баба как баба...
есть красивше...
Завидуйте молча ,плебеи..Ее знает весь мир,а вас кто??Стареет красиво,не как наша Алентова,это тоже искусство..
Ешь морковку, лук и хрен- будешь как Софи Лорен!