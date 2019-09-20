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Бесконечная красота Софи Лорен: лучшие фото великой актрисы

, ИА "Амител"
20 сентября итальянской диве исполняется 85 лет

Итальянская актриса, легенда мирового кино Софи Лорен 20 сентября отмечает 85-й день рождения.

Ее неоднократно признавали самой красивой женщиной в мире. Муза великого режиссера Витторио Де Сико за свою карьеру сыграла более 90 ролей в кино.

В день рождения легендарной актрисы портал Amic.ru предлагает подборку фотографий этой сказочной женщины. 


Комментарии

20.09.2016 08:39
Filin

Красота Софы своеобразная, но запоминающаяся

20.09.2016 08:41
Serg 1

хороша чертовка в юности была))

20.09.2016 09:20
гость

Она и не накрашенная хорошенькая будет. Сейчас у неё, конечно, пластика по всему телу. Но я "за" такую пластику, когда женщина похожа на прекрасную богиню, а не на тётку со срезанным жиром и маской вместо лица. Здоровья ей и долгих лет.

20.09.2016 09:43
larisa2011

не знаю по мне специфическая красота, большой рот, разрез глаз на любителя, про брови вообще молчу!!! просто тогда она была одна а сейчас таких на каждой страничке соц сетей про кино уже не говорю!!!!

20.09.2016 10:03
гостья

У нее красота от природы.А "красавицы" с пластикой нашего времени, все на одно лицо.Индивидуальности никакой.

20.09.2016 10:22
денег нет. держусь

только в юности красивая.
с возрастом - блюющий смайл.

20.09.2016 10:57
Чингисхан Чапаевич

Женщина, которая прекрасна во все свои года...

20.09.2016 11:10
Ипонамать

с возрастом - блюющий смайл.



вот зря ты так. все стареют. и она красиво стареет, ты на маму тож смайлом блюющим реагируешь?

20.09.2016 11:15
Берти Вустер

для своего времени - своя красота.
для своего времени она была норм. сейчас, лично мне, больше нравятся с тату, пирсингом, ламинированными волосами и с 3-им размером и накаченным задом.

20.09.2016 11:17
larisa2011

берти молодишься все думаешь среди таких не заметно сколько вам?))))))

20.09.2016 11:20
Берти Вустер

мы с Ек как тот итальянский миллионер из ролика с танцами ))))

20.09.2016 11:23
larisa2011

ой берти вы с ек только губу раскатываете да все мимо!)))))))))))

20.09.2016 11:24
Берти Вустер

)))))))

20.09.2016 11:34
Ипонамать

сейчас, лично мне, больше нравятся с тату,
пирсингом, ламинированными волосами и с 3-им размером и накаченным задом.



но они поди на сертификат в летуаль и тарелку сушей не ведутся????

20.09.2016 11:35
Ипонамать

мы с Ек как тот итальянский миллионер из ролика с танцами ))))



где ваши танцы посмотреть? и торс

20.09.2016 12:31
Берти Вустер

но они поди на сертификат в летуаль и тарелку сушей не ведутся????
______________________
как же не ведутся, рынок, конкуренция ведь )))

20.09.2016 12:39
Ипонамать

как же не ведутся, рынок, конкуренция ведь )))

ай не ври...

20.09.2016 17:04
гость

Ой, накачанный зад ему подавай! У самого-то есть хоть что-то накачанное?

20.09.2017 09:36
1

1

20.09.2017 09:37
1

откуда бертик взялся? он же типа ушёл?

20.09.2017 09:57
- гость -

20.09.2017 09:37
1
ты посмотри на даты комментов...
АМИК в своем репертуаре, подшивает обноски былой славы.

а Берти ушёл. причём насовсем...

20.09.2017 13:01
Гость

Чё, помер штоли?!

20.09.2017 14:26
- гость -

Красивая женщина, красота своя, природная, грудь ух! Талия). с задом у неё тоже всё было в порядке).
Обожаю фильм "Развод по Итальянски".
ps это Вам не Джоли перекроенная от скул, глаз, подбородка и т.д. от и до или вся на силиконе Ким Кардопошьян.

20.09.2017 17:54
- гость -

20.09.2017 13:01
Гость
Чё, помер штоли?!

Да.

20.09.2018 08:26
Красавец

Утро. Амител. Новость о красивой женщине. Комментаторы проснулись. Обосрали. Настроение подняли себе на весь день. И как самые красивые в мире пошли на завод трудиться.

20.09.2018 09:30
- гость -

20.09.2018 08:26
Красавец

Ты не красавец, а красавчег...!!))
Комментаторы то ещё в 2016 году проснулись....))

20.09.2018 09:40
ферт

баба как баба...
есть красивше...

20.09.2018 09:58
Бабуля

Завидуйте молча ,плебеи..Ее знает весь мир,а вас кто??Стареет красиво,не как наша Алентова,это тоже искусство..

20.09.2018 09:58
Митенька ржевский

Ешь морковку, лук и хрен- будешь как Софи Лорен!

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