Итальянская актриса, легенда мирового кино Софи Лорен 20 сентября отмечает 85-й день рождения.

Ее неоднократно признавали самой красивой женщиной в мире. Муза великого режиссера Витторио Де Сико за свою карьеру сыграла более 90 ролей в кино.

В день рождения легендарной актрисы портал Amic.ru предлагает подборку фотографий этой сказочной женщины.