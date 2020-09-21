Один из величайших американских писателей Стивен Кинг отмечает 21 сентября свой 73-й день рождения. Кинг – в числе самых экранизируемых писателей. К его богатому и интересному творчеству обращались такие именитые режиссеры, как Стэнли Кубрик, Фрэнк Дарабонт, Брайан Де Пальма, Дэвид Кроненберг. Всего произведения Стивена Кинга экранизировали более 180 раз.

Сам Кинг однажды сказал: "Обычно я не переживаю, если фильм проваливается. Но если экранизация удается, как, например, "Кэрри" или "Мертвая зона", я всегда с радостью подчеркну, что в ее основе лежит моя история. Я люблю "Побег из Шоушенка", я всегда получаю огромное удовольствие, работая с Дарабонтом. Мне очень нравится "Останься со мной", снятый Робом Райнером. Еще "Мизери". Из менее заметных экранизаций самой лучшей я, пожалуй, считаю "Куджо".

Мы решили рассказать о десяти самых интересных фильмах, снятых по книгам этого писателя.

"Кэрри" (1976)

Режиссер – Брайан Де Пальма

В ролях: Сисси Спейсек, Джон Траволта

Один из величайших триллеров американского кино, сделанный режиссером Брайаном Де Пальма по роману Стивена Кинга. По сюжету застенчивая ученица колледжа, воспитываемая религиозной фанатичкой, становится объектом злой шутки своих одноклассников. В девушке неожиданно проявляются телекинетические способности. Во время выпускного бала она срывается и начинает безжалостно убивать всех своих одноклассников и учителей. Мистическая лента до сих пор считается эталонной в этом жанре. Сам Стивен Кинг назвал "Кэрри" лучшей экранизацией своих произведений. Мы с этим тоже согласны.

"Сияние" (1980)

Режиссер – Стэнли Кубрик

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дюваль

Возможно, самый страшный фильм в истории кино. Сам Стивен Кинг не очень любил прочтение книги Кубриком. Режиссер создал притчу о тайнах бытия и человеческой ненависти, сделанную в традициях готического романа. В главной роли снялся блистательный Джек Николсон. Для него это, наряду с "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайским кварталом", одна из лучших ролей в кино.

"Мертвая зона" (1983)

Режиссер – Дэвид Кроненберг

В ролях: Кристофер Уокен, Мартин Шин

Этот фильм – история человека, который после несчастного случая обнаружил в себе поистине уникальные психофизические способности и попытался найти место в окружающем мире, извлекая из своего дара пользу для всех людей. Так получилось, что первые несколько фильмов по произведениям Стивена Кинга были сняты выдающимися режиссерами. Картина "Мертвая зона" в карьере канадца Дэвида Кроненберга считается одной из самых неудачных работ. Однако с годами фильм становится такой же классикой, как "Кэрри".

"Кристина" (1983)

Режиссер – Джон Карпентер

В ролях – Кит Гордон

Еще один классический фильм по Кингу, который снял мастер хоррора, американский режиссер Джон Карпентер ("Нечто", "Нападение на 13-й участок", "Побег из Нью-Йорка"). Сам Кинг критиковал свою книгу о живой машине, которая убивает своих хозяев, называя ее одной из худших в своем творчестве. Однако Карпентер умудрился поднять "Кристину" на новый художественный уровень, сделав образцовый триллер.

"Останься со мной" (1986)

Режиссер – Роб Райнер

В ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс

Действие фильма переносит зрителя в 50-е годы. Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен таинственным исчезновением мальчика. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски. Дети взялись за трудное дело, ведь им так хочется поскорее стать старше. Экранизация повести Стивена Кинга "Тело". Здесь вы не увидите ни мистики, ни ужасов, ни прочего, чем славятся фильмы по произведениям писателя. Очень умная история о взрослении и одиночестве.

"Мизери" (1990)

Режиссер – Роб Райнер

В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс

Просто превосходный триллер, за роль в котором Кэти Бейтс получила "Оскар" как лучшая актриса. Писатель Пол Шелдон попадает в автокатастрофу и просыпается в доме Энни Вилкс – ярой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором. Экранизация, близкая к первоисточнику, до сих пор остается эталонным триллером.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Режиссер – Фрэнк Дарабонт

В ролях: Морган Фримен, Тим Роббинс

Об этом фильм все прекрасно известно, что нет смысла напоминать. Драма о жизни в американской тюрьме, снятая по небольшому рассказу Кинга, до сих пор считается лучшей лентой в истории кино по версии самих зрителей. "Побег из Шоушенка" по этому показателю опережает даже "Крестного отца", хотя в художественном плане эпопея Копполы сильнее.

"Способный ученик" (1997)

Режиссер – Брайан Сингер

В ролях – Иэн Маккеллен

Американский школьник Тодд Боуден обожает историю. Неожиданно мальчик выясняет, что его сосед – жестокий нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. В обмен на свое молчание подросток требует, чтобы старик открыл ему зловещие тайны самой мрачной страницы в истории человечества. Очень любопытная картина немецкого режиссера Брайана Сингера, сделанная им еще задолго до всех "Людей Икс".

"Зеленая миля" (1999)

Режиссер – Фрэн Дарабонт

В ролях – Том Хэнкс

Еще один из самых известных фильмов по творчеству Стивена Кинга. Фрэнк Дарабонт сделал очередную сложную драму о жизни тюрьмы, но с элементами мистики. Обвиненный в страшном преступлении Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы "Холодная гора". Пронзительная картина с одной из лучших ролей Тома Хэнкса.

"Мгла" (2007)

Режиссер – Фрэнк Дарабонт

В ролях: Томас Джейн, Марша Гей Харден

Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Фильм снят по повести Кинга "Туман". Однако это один из тех случаев, когда экранизация оказалась на голову выше литературного первоисточника. Виртуозно сделанная картина держит в напряжении зрителей до последних кадров. Ну, а финал "Мглы" – один из самых мрачных и обескураживающих в нашем списке.

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 21 сентября 2016 года.