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Десять лучших экранизаций произведений Стивена Кинга

, ИА "Амител"
К 73-летию великого американского писателя вспоминаем лучшие картины, снятые по его книгам

Один из величайших американских писателей Стивен Кинг отмечает 21 сентября свой 73-й день рождения. Кинг – в числе самых экранизируемых писателей. К его богатому и интересному творчеству обращались такие именитые режиссеры, как Стэнли Кубрик, Фрэнк Дарабонт, Брайан Де Пальма, Дэвид Кроненберг. Всего произведения Стивена Кинга экранизировали более 180 раз.

Сам Кинг однажды сказал: "Обычно я не переживаю, если фильм проваливается. Но если экранизация удается, как, например, "Кэрри" или "Мертвая зона", я всегда с радостью подчеркну, что в ее основе лежит моя история. Я люблю "Побег из Шоушенка", я всегда получаю огромное удовольствие, работая с Дарабонтом. Мне очень нравится "Останься со мной", снятый Робом Райнером. Еще "Мизери". Из менее заметных экранизаций самой лучшей я, пожалуй, считаю "Куджо".

Мы решили рассказать о десяти самых интересных фильмах, снятых по книгам этого писателя.

"Кэрри" (1976)

Режиссер – Брайан Де Пальма

В ролях: Сисси Спейсек, Джон Траволта

Один из величайших триллеров американского кино, сделанный режиссером Брайаном Де Пальма по роману Стивена Кинга. По сюжету застенчивая ученица колледжа, воспитываемая религиозной фанатичкой, становится объектом злой шутки своих одноклассников. В девушке неожиданно проявляются телекинетические способности. Во время выпускного бала она срывается и начинает безжалостно убивать всех своих одноклассников и учителей. Мистическая лента до сих пор считается эталонной в этом жанре. Сам Стивен Кинг назвал "Кэрри" лучшей экранизацией своих произведений. Мы с этим тоже согласны.

"Сияние" (1980)

Режиссер – Стэнли Кубрик

В ролях: Джек Николсон, Шелли Дюваль

Возможно, самый страшный фильм в истории кино. Сам Стивен Кинг не очень любил прочтение книги Кубриком. Режиссер создал притчу о тайнах бытия и человеческой ненависти, сделанную в традициях готического романа. В главной роли снялся блистательный Джек Николсон. Для него это, наряду с "Пролетая над гнездом кукушки" и "Китайским кварталом", одна из лучших ролей в кино. 

"Мертвая зона" (1983)

Режиссер – Дэвид Кроненберг

В ролях: Кристофер Уокен, Мартин Шин

Этот фильм – история человека, который после несчастного случая обнаружил в себе поистине уникальные психофизические способности и попытался найти место в окружающем мире, извлекая из своего дара пользу для всех людей. Так получилось, что первые несколько фильмов по произведениям Стивена Кинга были сняты выдающимися режиссерами. Картина "Мертвая зона" в карьере канадца Дэвида Кроненберга считается одной из самых неудачных работ. Однако с годами фильм становится такой же классикой, как "Кэрри".

"Кристина" (1983)

Режиссер – Джон Карпентер

В ролях – Кит Гордон

Еще один классический фильм по Кингу, который снял мастер хоррора, американский режиссер Джон Карпентер ("Нечто", "Нападение на 13-й участок", "Побег из Нью-Йорка"). Сам Кинг критиковал свою книгу о живой машине, которая убивает своих хозяев, называя ее одной из худших в своем творчестве. Однако Карпентер умудрился поднять "Кристину" на новый художественный уровень, сделав образцовый триллер.

 "Останься со мной" (1986)

Режиссер – Роб Райнер

В ролях: Уил Уитон, Ривер Феникс

Действие фильма переносит зрителя в 50-е годы. Лето подходит к концу, но сезон развлечений омрачен таинственным исчезновением мальчика. Четверо друзей-подростков отправляются на его поиски. Дети взялись за трудное дело, ведь им так хочется поскорее стать старше. Экранизация повести Стивена Кинга "Тело". Здесь вы не увидите ни мистики, ни ужасов, ни прочего, чем славятся фильмы по произведениям писателя. Очень умная история о взрослении и одиночестве.

"Мизери" (1990)

Режиссер – Роб Райнер

В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс

Просто превосходный триллер, за роль в котором Кэти Бейтс получила "Оскар" как лучшая актриса. Писатель Пол Шелдон попадает в автокатастрофу и просыпается в доме Энни Вилкс – ярой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором. Экранизация, близкая к первоисточнику, до сих пор остается эталонным триллером.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Режиссер – Фрэнк Дарабонт

В ролях: Морган Фримен, Тим Роббинс

Об этом фильм все прекрасно известно, что нет смысла напоминать. Драма о жизни в американской тюрьме, снятая по небольшому рассказу Кинга, до сих пор считается лучшей лентой в истории кино по версии самих зрителей. "Побег из Шоушенка" по этому показателю опережает даже "Крестного отца", хотя в художественном плане эпопея Копполы сильнее.

"Способный ученик" (1997)

Режиссер – Брайан Сингер

В ролях – Иэн Маккеллен

Американский школьник Тодд Боуден обожает историю. Неожиданно мальчик выясняет, что его сосед – жестокий нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. В обмен на свое молчание подросток требует, чтобы старик открыл ему зловещие тайны самой мрачной страницы в истории человечества. Очень любопытная картина немецкого режиссера Брайана Сингера, сделанная им еще задолго до всех "Людей Икс".

"Зеленая миля" (1999)

Режиссер – Фрэн Дарабонт

В ролях – Том Хэнкс

Еще один из самых известных фильмов по творчеству Стивена Кинга. Фрэнк Дарабонт сделал очередную сложную драму о жизни тюрьмы, но с элементами мистики. Обвиненный в страшном преступлении Джон Коффи оказывается в блоке смертников тюрьмы "Холодная гора". Пронзительная картина с одной из лучших ролей Тома Хэнкса.

"Мгла" (2007)

Режиссер – Фрэнк Дарабонт

В ролях: Томас Джейн, Марша Гей Харден

Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Фильм снят по повести Кинга "Туман". Однако это один из тех случаев, когда экранизация оказалась на голову выше литературного первоисточника. Виртуозно сделанная картина держит в напряжении зрителей до последних кадров. Ну, а финал "Мглы" – один из самых мрачных и обескураживающих в нашем списке.

 

Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 21 сентября 2016 года.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

21.09.2016 08:09
- гость -

из всех только миля и шоушенк произвели впечатление

21.09.2016 08:30
- гость -

Максимальное ускорение по произведению "Грузовики". Шоушенк и Миля - скорей исключения, чем классика Кинга.

21.09.2016 08:30
- гость -

"Худеющий"

21.09.2016 09:05
Витал

Финал "Мглы" смотрел со спящим на мне четырехлетним сыном и женой. Под впечатлением от концовки фильма несколько дней ходил. Из всех, этот для меня произвел самое сильное впечатление.
Кто смотрел Мглу и у кого есть дети меня особенно поймут.

21.09.2016 09:07
- гость -

Витал 21 сентября 2016 г.
09:05

финал книги совсем не таков

21.09.2016 09:12
- гость -

- гость - 21 сентября 2016 г.
09:07
Знаю. В книге Кинг оставил простор для размышлений касательно финала, хотя я склоняюсь больше хэппи энду.

21.09.2016 09:21
денег нет. держусь

если говорить именно об экранизациях Кинга, то Побег из Шоушенка - самая классная. ещё Сияние - сильный фильм.
а если же говорить о книгах, то это будут совсем другие произведения Кинга, чем экранизированные.

21.09.2016 10:16
ПлохойХорошийЗлой

по моему тот редкий случай, когда фильмы сильнее книг, причем повально

21.09.2016 13:51
Массаж мозга

Хотелось бы посмотреть "Тёмную башню"... Когда уже снимут?

21.09.2017 08:10
гость

видела я какую-то Тёмную башню недавно-если это по Кингу, то...без комментариев, фильм показался просто из рук вон плохим, посмотрела полчаса....

21.09.2017 08:23
- гость -

Сериал "Мгла" в этом году шел, 10 серий, снимают продолжение. Только по нашему ТВ его не показывали.

21.09.2017 09:01
- гость -

"Мертвая зона" и "Сияние" произвели впечатление... хотя сами книги все равно лучше фильмов.

21.09.2017 09:29
- гость -

"Надеюсь, ты помнишь название города..." )) ©

21.09.2017 10:02
- гость -

А почему не указали на Битву пристолов? Отличный сериал

21.09.2017 10:22
Кот.Без сапог.

Мне книги больше нравятся. Из киноверсий только два фильма на мой вкус: "Побег из Шоушенка" по Кингу и "Собачье сердце" по Булгакову

21.09.2017 11:18
- гость -

Финал фильма "Мгла" действительно... в голове не укладывается. А ведь такое бывало. Наверное. Есть фильм, где волк утащил ребёнка в горы и отцу пришлось выстрелить в волка, догнать не было возможности.

21.09.2017 11:39
- гость -

да ужасти просто же

21.09.2018 15:37
- гость -

Побег и Миля само собой, отличное кино, вот недавно первый раз Сияние посмотрела, фильм впечатляет даже сейчас.

21.09.2018 15:40
Дюша Метёлкин

"Мистер Мерседес". вышел уже второй сезон по второй части ("Кто нашел - берет себе". Снято отлично! такие же ощущения были после "Мили" - все лица на своих местах.
сейчас читаю Джо Холла (сын Кинга). мое мнение - до отца не дотягивает. надо посмотреть "Рога", книга - на 4 с минусом... имхо...

21.09.2018 15:41
Дюша Метёлкин

упс...... опечатка - ХИлла...

21.09.2018 15:41
- гость -

21.09.2017 10:02
- гость -
А почему не указали на Битву пристолов?
--------------------
А попробуйте сами догадаться!

21.09.2018 15:43
- гость -

"Способный ученик" - тот редкий случай, когда фильм лучше книги.

21.09.2020 15:10
Мадам

"Мертвая зона" и "Сияние" произвели впечатление... хотя сами книги все равно лучше фильмов.

На все сто согласна!!!!!

21.09.2020 15:12
Мадам

"Оно" ещё...

21.09.2020 15:13
- гость -

Побег из Шоушенка и Зеленая миля - шедевры... А ужастики по Кингу это какой то бред...

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