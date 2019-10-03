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Реформа на крови: фото вооруженного госпереворота 3-4 октября 1993 года

, ИА "Амител"
Это был апогей противостояния законодательной и исполнительной власти России
Фото: peremeny.ru, grani.ru

Фото: peremeny.ru, grani.ru

3-4 октября 1993 года в России вошли в историю как "октябрьский путч". В эти дни затянувшееся противостояние исполнительной и законодательной власти страны достигло своего апогея – произошло вооруженное столкновение, которое закончилось обстрелом Белого дома.

Поводом стал указ президента Бориса Ельцина №1400 от 21 сентября, который прекращал полномочия депутатов Верховного Совета

В ответ глава Верховного суда РСФСР  Руслан Хасбулатов назвал действия президента государственным переворотом, а на заседании президиума Совета было принято постановление "О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина". Полномочия главы государства были возложены на вице-президента Александра Руцкого.

Началось острое противостояние двух ветвей власти. Две недели около Белого дома шли митинги в поддержку депутатов. 3 октября на Октябрьской площади на митинг оппозиции собрались десятки тысяч человек. Они прорвали оборону Белого дома, взяли штурмом несколько этажей мэрии, пытались штурмовать Останкинский телецентр. Вечером этого дня Борис Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение.

Утром 4 октября началась операция по зачистке Белого дома. Дошло даже до обстрела здания ВС из танков. После этого депутаты, скрывавшиеся в Доме Советов, решили сдаться. Во время тех столкновений погибли 124 человека. Более 300 были ранены.


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