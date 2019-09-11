Дeнь трезвости отмечают в России 11 сентября. О том, что алкоголь вреден для человека, было известно еще несколько веков назад. С пьянством боролись разными способами. Например, пpи Пeтpe I пьяниц заставляли носить тяжелую мeдaль "Зa пьянcтвo", вec кoтopoй вмecтe c oшeйникoм и цeпями cocтaвлял восемь килoгpaммoв.

А первый День трезвости в России провели в 1913 году по просьбе священников. С тех пор его отмечали ежегодно. По всей стране 11 сентября было запрещено продавать спиртное, закрывались кабаки и винные лавочки, а в храмах прихожанам рассказывали о вреде пьянства, проводили крестные ходы и молебны.

Сегодня в этот день никто не прекращает продажу спиртного, однако проблема алкоголизма в стране по-прежнему актуальна. Традиционно в России одним из самых популярных крепких спиртных напитков была водка. Как она влияет на организм человека, рассказывает инфографика Amic.ru. Смотрите и ужасайтесь.

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Впервые материал был опубликован 10 октября 2016 года