Сумасшедший ритм жизни существенно отражается на организме человека. Сегодня инсульт уже не считается болезнью пожилых людей, все чаще он настигает мужчин и женщин трудоспособного возраста. 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Как вовремя распознать инсульт и какие меры принять, чтобы ущерб для здоровья был минимальным, рассказываем в нашей инфографике.
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Комментарии
Вы это скорой помощи пошлите, а то они не знают всех этих признаков и только сбивают давление уколами
Почему нет рекомендации выпить хотя бы 2 таблетки аспирина или разжижающих кровь лекарств?