Праздник – это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, обратите внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но при этом не ударят по семейному карману.

Фото: cafethehouse.ru