Праздник – это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, обратите внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но при этом не ударят по семейному карману.
Мясная закуска в лаваше
Что потребуется?
- Тонкий лаваш – 2 листа
- Мясные копчёности – 200 г
- Китайская капуста – 3 листа
- Красный репчатый лук – 1/2 головки
- Томат – 1 шт.
- Солёный огурец – 1 шт.
- Растительное масло
- Сыр – 100 г
Как готовить?
Мясные копчёности, китайскую капусту, томат и солёный огурец нарезать соломкой. Очистить лук и нарезать его полукольцами. Сыр натереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты в миске и выложить на листы лаваша. Свернуть рулетом и слегка обжарить на большой сковороде, смазанной растительным маслом.
Фото: pictures-hd8.ru
Жюльен в тарталетках
Что потребуется?
- Тарталетки – 12 шт.
- Куриная грудка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Сливки жирностью 20% – 100 мл
- Твёрдый сыр – 150 г
- Соль – 0,5 ч. л.
Как готовить?
Нарезать куриную грудку кубиками и отварить в подсоленной воде. Лук нарезать и обжарить. Добавить к нему мясо и сливки, тушить пять минут. Сыр натереть на мелкой тёрке. Жюльен разложить по тарталеткам, посыпать тёртым сыром.
Фото: receptu-blud.ru
Салат с ананасом
Что потребуется?
- Куриная грудка – 1 шт.
- Яйцо – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Консервированные ананасы – 200 г
- Майонез – 3 ст. л.
- Соль – 1/3 ч. л.
Как готовить?
Отварить яйца, картофель и куриную грудку. Мясо, ананасы и картофель натереть на тёрке, яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть. Выкладывать слоями, каждый промазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, куриная грудка, ананасы, белки, а сверху в центр – желтки. Дать настояться в холодильнике 1-2 часа.
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