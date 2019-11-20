Фото: patriarchia.ru

Предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу в среду, 20 ноября, исполняется 73 года.

Главой РПЦ он является с 1 февраля 2009 года. Сегодня, по случаю дня рождения патриарха, стоит ждать большого количества поздравлений в его адрес от первых лиц государства, а также простых прихожан.

Отметим, что за последние годы предстоятель Русской православной церкви не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле.

В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).

В контексте дня рождения патриарха портал amic.ru предлагает вспомнить, какими были его поездки в наш регион.