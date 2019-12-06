Заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнился бы 62 года. В начале 80-х годов обычный парень из алтайской глубинки отправился покорять Москву. После учебы в областной филармонии он дебютировал на телевидении в программе "Огонек" и моментально стал популярным. Вскоре артиста пригласили в программу "Вокруг смеха". Именно благодаря ей его имя стало известно всему СССР. В последующие годы Михаил Евдокимов активно выступал на телевидении с монологами. Зачастую его героями становились обычные деревенские мужики. По случаю дня рождения нашего прославленного земляка предлагаем вспомнить лучшие выступления Михаила Евдокимова на сцене.

"Первые пародии"

Именно благодаря этому номеру в программе "Вокруг смеха", где он пародирует известных артистов – Владимира Этуша, Бориса Новикова и Юрия Никулина, Евдокимов получил известность. Примечательно, что таких разных по манере поведения артистов, с разными голосами и интонацией он пародирует на одном дыхании, смешно и забавно. Уже позже манера Евдокимова стала пользоваться популярностью у таких юмористов, как Максим Галкин.

"Баня"

Пожалуй, самый знаменитый монолог Михаила Евдокимова. Он рассказывает о своем возвращении из бани. "Солнце светит, башка сохнет. Иду спокойно, отдыхаю. Еще птицы классно пели. Молча иду, никого не трогаю", – говорит он. Именно в монологе "Баня" Евдокимов произносит знаменитую фразу: "Морда красная такая".

"Судьба"

Еще один блистательный монолог, автором которого является писатель Анатолий Трушкин. Михаил Евдокимов от имени старого деда из своего села рассказывает историю жизни: "От судьбы никуда не уйдешь".

"День трезвости"

История про то, как в субботу в одной деревне устроили день трезвости. Одним это решение понравилось, а для других стало настоящей трагедией.

"В раю"

Еще один монолог от Анатолия Трушкина, который он сочинил специально для Михаила Евдокимова. Рассказ алтайского мужика, побывавшего в раю. Герой рассказывает о том, как устроен другой мир и как в раю наливают по сто грамм.

"Изобретатель"

Очередной рассказ Михаила Евдокимова о деревенской жизни. В монологе говорится об изобретателе из деревни, который прочитал все книги в местной библиотеке.

"Тимофей помирает"

Алтайский старец в исполнении Михаила Евдокимова рассказывает о своем односельчанине – соседе, с которым прошла вся их жизнь вместе. Они даже женами обменялись, и вот сосед умирает. Один из самых грустных монологов артиста.