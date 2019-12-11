Бумажная снежинка уже многие годы остается самым популярным и самым доступным новогодним украшением. Их вырезают и в детском саду, и в школе. Украшают снежинками магазины, офисы и квартиры. Для того чтобы сделать это узорное чудо, надо немного: бумага, ножницы и терпение. По-настоящему красивые снежинки с наскока не создашь. Но пугаться не стоит. Мы расскажем и покажем, как легко и быстро сделать удивительно красивые, ажурные и необычные снежинки.
Делаем заготовку из бумаги
Сначала складываем бумагу, из которой будем вырезать снежинки. Схема на фото подскажет, как это нужно делать правильно.
Фото: palazzo24h.ru
Когда мы сделали бумажные заготовки для изготовления снежинок, наступает самая интересная часть – нанесение рисунка. Вы можете придумать рисунок свой, а можете скачать схемы из интернета. Мы также публикуем ряд схем, которые помогут сделать по-настоящему красивую снежинку. Самое главное при этом – следить, чтобы линии не доходили до противоположных сторон заготовки, иначе снежинка не получится.
Когда вы нанесли рисунок, лишнее обрезается острыми ножницами. Мелкие детали убираем маникюрными ножницами либо канцелярским ножом.
Снежинка с сюжетом
В последнее время набирают популярность необычные снежинки с фигурками животных, людей. Снежинки, где можно разглядеть настоящий сюжет. Берите за пример эти картинки и придумывайте свои.
Фото: lady-day.ru
Фото: lady-day.ru
Из какой бумаги вырезать снежинки?
Из любой, лишь бы она легко резалась. Можно украсить свой дом снежинками из золотой или серебряной бумаги. Можно использовать бумагу цветную или полупрозрачную. А кто-то предпочитает творить, используя старые газеты и журналы.
Балерины на окне
Кстати, много лет не теряют своей актуальности снежинки-балеринки. Из таких фигурок можно собрать настоящую гирлянду. В этом случае вам придется вырезать силуэт танцовщицы (лучше из картона) и снежинку, которую в качестве юбки надеть на фигурку.
Фото: lady-day.ru
Вот так можно снежинками-балеринами украсить окна своей квартиры. Получается чарующе и нежно.
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Фото: studfiles.ru
Объемные снежинки
Необычно и очень нарядно выглядят объемные снежинки. Они также делаются достаточно легко и быстро. Наглядный пример – в этом видео.
И напоследок несколько советов от читателей amic.ru:
– Используйте кальку для вырезания снежинок, она тонкая, но прочная. Снежинки из кальки получаются более воздушными.
– Сворачивайте не на шестигранную снежинку, а на восьмигранную, так более тонкий узор можно сделать, а лучики у бумажных снежинок никто не считает.
– Маникюрными ножницами легче вырезать снежинки, чем обычными.
– Лучше выглядят снежинки не однородные, а с более крупными деталями, чередующиеся с более тонкими. Например, более толстые лучики, более тонкие ответвления от них.
– И старайтесь вырезать все-таки снежинки, а не кружевные салфетки, поэтому поменьше округлостей, поменьше оставляйте бумаги.
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