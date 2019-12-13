Ни один Новый год в нашей стране не обходится без главного атрибута – нарядной елки. Традиция украшать дома лесными красавицами пошла с 1700 года. Но в наши дни у многих людей возникает вопрос, какую елку купить на Новый год: натуральную или искусственную. Чтобы сделать свой выбор, нужно рассмотреть все плюсы и минусы. Их мы собрали в инфографике.
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Данный материал был впервые опубликован на портале Amic.ru 13 декабря 2016 года
Комментарии
Можно вообще без неё