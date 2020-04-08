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Мистика и магия: великому сериалу Дэвида Линча "Твин Пикс" исполнилось 30 лет

, ИА "Амител"
Рассказываем, как создавали шедевр

Одному из величайших сериалов в истории телевидения – "Твин Пикс" – исполняется 30 лет. Именно 8 апреля 1990 года на экраны вышла пилотная серия творения Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста. Рассказываем, как создавали шедевр американского кино. 

Дэвид Линч в 1990 году уже был известным режиссером, автором лент "Дюна", "Человек-слон", "Синий бархат" и "Голова-ластик". Последнюю картину Стэнли Кубрик назвал единственным фильмом, который он мечтал бы снять. "Твин Пикс" стал визитной карточкой в карьере режиссера. Таинственная история по сценарию Марка Фроста сразу же увлекла миллионы телезрителей. Изначально сериал увидели в США на телеканале ABC. Картина, снятая в духе других работ постановщика, рассказывала о жизни в маленьком провинциальном городке, окутанном тайной загадочного убийства местной красавицы Лоры Палмер, которую сыграла актриса Шерил Ли.

Основная сюжетная линия сериала в первых 16 сериях – история расследования специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства старшеклассницы Лоры Палмер в городе Твин Пикс. Зрители наблюдают за мистическими и странными событиями жизни небольшого провинциального американского городка, населенного странными людьми. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей, на первый взгляд, тихого и мирного городка. Действие происходит в 1989 году, и каждая серия, за редким исключением, представляет собой один день в порядке хронологии событий.

Первоначально Дэвид Линч и Майкл Фрост планировали экранизировать биографию Мэрилин Монро по заказу компании Warner Brothers. Но конечный вариант их работы под названием "Богини" не устроил киностудию.

В начале работы над лентой было выдвинуто название "Северо-западная дорога". Однако позже, по затее Фроста, город, где разворачиваются главные события, решили окружить двумя горами. В результате и родилось название "Твин Пикс", что в переводе означает "Двойные вершины".

Весь первый сезон проходит в поисках убийцы Лоры Палмер – основной связующий мотив, держащий зрителя в постоянном напряжении. Однако в конце первого сезона создатели раскрыли правду, что потом Линч назвал большой ошибкой. Любопытно, что исполнителя главной отрицательной роли, жуткого и инфернального персонажа Боба, создали случайно благодаря рабочему-декоратору Франку Сильве. Линч как-то случайно снял его при перестановке мебели в спальне Лоры Палмер. При монтаже кадров обнаружилось, что отражение Сильвы видно в зеркале во время сцены кошмарных видений Сары Палмер. Так родилась идея создания потустороннего персонажа.

Вскоре после успеха первого сезона канал ABC заказал у авторов второй сезон. Сам Линч уже к этому моменту стал культовым режиссером, получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь" за картину "Дикие сердцем". Канал требовал 22 новые серии и раскрыть в новом сезоне убийцу Лоры Палмер. Это требование шло вразрез с желанием Дэвида Линча, который хотел, чтобы личность убийцы навсегда осталась тайной. В конце концов руководство канала взяло верх.

После окончательного раскрытия личности убийцы многие фанаты телесериала были расстроены и возмущены столь отталкивающей развязкой. Рейтинги сериала падали. Однако именно последняя, 30 серия, которую лично снял Линч, изменила наше представление об этом сериале. Одним эпизодом режиссер перечеркнул представление о сюжете "Твин Пикса", оставив фанатам материал для размышления. Многие вопросы сериала так и остаются загадкой и на сегодняшний день. Возможно, третий сезон прольет свет на некоторые вопросы.

Феномен "Твин Пикса" переоценить очень сложно. Это действительно одно из самых культовых и мистических явлений в истории искусства. Линч известен тем, что умеет делать страшными вполне обычные бытовые вещи. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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