Автор четырех полнометражных фильмов, призер нескольких крупных международных фестивалей Андрей Звягинцев отмечает свой 56-й день рождения.

В честь дня рождения режиссера мы решили вспомнить все главные награды в карьере Звягинцева.

"Золотой лев" (2003)

В 2003 году на экранах появилась полнометражная кинолента Звягинцева "Возвращение", которая моментально вызвала восторженную реакцию у публики и профессиональных критиков. В основе сюжета лежит история двух братьев, отправляющихся в поход со своим отцом, которого они никогда не видели. Премьера "Возвращения" состоялась на Венецианском кинофестивале, где работа Андрея Звягинцева получила сразу пять призов, включая главную награду – "Золотого льва", а также за лучший дебют. Этот триумф в современной российской истории кино превратил Андрея Звягинцева в режиссера мирового масштаба.

"Серебряная премия за лучшую мужскую роль" Каннского кинофестиваля (2007)

Премьера второй картины Андрея Звягинцева состоялась на главном киносмотре в мире. "Изгнание" – философская притча о судьбе мужчины и женщины. В Каннах приз за лучшую мужскую роль получил актер Константин Лавроненко, работавший со Звягинцевым еще в "Возвращении".

"Особый приз" Каннского кинофестиваля" (2011)

Третья работа Звягинцева была показана снова в Каннах, но уже во второй по значимости программе – "Особый взгляд". Там она получила особый приз. История пожилой семейной пары – Елены и Владимира – попала во всевозможные рейтинги лучших фильмов у западных критиков. Также за "Елену" режиссер получил несколько важных призов на других международных кинофестивалях.

"Приз за сценарий" Каннского кинофестиваля (2014)

Самая известная картина в карьере Звягинцева вновь вошла в конкурс главного фестиваля мира. История автослесаря Николая и его жены Лилии, живущих в маленьком провинциальном городке, стала настоящим событием Каннского кинофестиваля. Долгое время картине пророчили едва ли не победу, но "Левиафан" получил только приз за лучший сценарий. Награду получил сам Андрей Звягинцев и сценарист Олег Негин.

"Золотой глобус" (2015)

"Левиафан" не ограничился призом только в Каннах. Картина была номинирована от России на премию "Оскар", но статуэтку не получила. Однако Звягинцев выиграл вторую по значимости награду в области американского кино – "Золотой глобус". Победа досталась в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Это стало первой наградой для российского кино за последние 50 лет.