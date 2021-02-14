Фильмов о любви за все существование мирового кинематографа было снято тысячи и тысячи. Мы решили составить список из 14 наиболее удачных картин, которые окажутся идеальным вариантом, чтобы посмотреть влюбленным на 14 февраля.
"Титаник"
По мнению многих кинокритиков, величайший фильм о любви. Лауреат Нобелевской премии Умбэрто Эко говорил, что "Титаник" – история о том, как некрасивая девушка полюбила красивого Леонардо Ди Каприо. На самом деле фильм Джеймса Кэмерона наглядно показал модель гибели человечества на примере катастрофы пассажирского лайнера, разделенного на несколько отсеков. Каждый из них олицетворяет определенный классовый социальный слой. В ленте, сделанной, как всегда у Кэмерона, с невероятным размахом, автор показывает поведение каждого из представителей классов в момент фатальной катастрофы. Кроме того, это просто невероятно печальная и красивая история любви.
"Перед рассветом"
Первая часть выдающейся трилогии Ричарда Линклейтера о Джесси и Селин, которые влюбляются друг в друга и проводят ночь вместе. Невероятно тонкая история любви, воплотившаяся на экране благодаря таланту режиссера. После этого у Линклейтера вышло два продолжения об этих двух героях: "Перед закатом", "Перед полуночью".
"Римские каникулы"
Эту популярную во всем мире ленту, которую до сих пор с удовольствием вновь и вновь пересматривают зрители, можно с полным правом назвать современной сказкой. Невероятная история любви прекрасной Одри Хепберн и Грегори Пека, разыгранная в Риме.
"Реальная любовь"
Главный рождественский фильм всех западных синефилов от Ричарда Кертиса со звездным ансамблем лучших британских актеров. "Реальную любовь" можно смотреть не только на Новый год или Рождество, но и в любой день года, чтобы получить романтическое настроение. Любовь сопровождает каждого героя этой мелодрамы: от премьер-министра до рок-звезды и порноактера.
"Горбатая гора"
Любовь двух ковбоев в фильме Энга Ли – страстная и настоящая, чтобы заставить прослезиться любого зрителя. Тем более если ваша половинка одного с вами пола.
"Как украсть миллион"
Еще одна знаменитая работа творческого тандема Одри Хепберн и режиссера Уильяма Уайлера. Молодая девушка, дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, и преступник должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в музее один из "шедевров" отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения. Во второй главной роли Питер О’Тул. "Как украсть миллион" – идеальное кино для людей, которые только-только познакомились и испытывают симпатию друг к другу.
"Любовное настроение"
Герои этого маленького шедевра Су и Чоу снимают в доме соседние комнаты. Их супруги все время в отлучке. Мы никогда не увидим их. Чоу узнает сумочку Су, подаренную ей мужем. У его жены такая же. А Су узнает галстук Чоу, подаренный ему женой. У ее мужа такой же. Пронзительная картина Вонга Кар-Вая предназначена для тех, кто готов смотреть 14 февраля азиатское кино.
"Энни Холл"
Главный герой фильма, работающий комиком, с юмором и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают. Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин. Самый известный и, наверное, лучший фильм в карьере классика американского кино Вуди Аллена. Все его работы – как глоток холодного шампанского в жаркий летний день. "Энни Холл" скрасит ваш вечер в День всех влюбленных.
"Валл-И"
Для разнообразия мы решили включить в наш список и мультфильм. Знаменитый шедевр студии Pixar о роботе, очищавшем Землю от мусора, пока люди улетели в космос, можно смотреть всей семьей. Тем более если у вас уже есть дети.
"Цветок кактуса"
Обаятельная и непритязательная классическая американская комедия 1969 года о том, как дантист встречается с головокружительной блондинкой Тони, обманывая её и говоря, что у него есть жена и трое детей. Но когда он узнает, что она пыталась совершить самоубийство из-за него, твердо обещает жениться на ней. Тони добивается встречи с женой своего будущего мужа, в роли которой, по просьбе Джулиана, выступает его медсестра – Стефани. Уверены, что эта картина вызовет у вас только положительные эмоции, а ваша половинка останется счастливой.
"Шербурские зонтики"
Если вы без ума от "Ла-Ла Ленда", вы не должны пройти стороной работу Жака Деми с Катрин Денев. "Шербурские зонтики" – не только идеальный мюзикл для всех влюбленных, но и отличная возможность почувствовать дух Франции. "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля и музыка Мишеля Леграна.
"Выпускник"
После окончания колледжа в дом своих родителей в Лос-Анджелесе на лето возвращается Бенджамен Брэддок. Родители очень гордятся успехами своего сына. К ним приезжать собираться гости. На одном из приемов Бен знакомится с приятельницей своих родителей, элегантной дамой бальзаковского возраста миссис Робинсон. Влюбившись в юношу, она начинает преследовать его. Сам же выпускник вступает в интимную связь с ее дочерью. Одна из первых ролей в кино Дастина Хоффмана, которая сделала его знаменитым. В "Выпускнике" он сумел воплотить образ застенчивого юноши, который бросает вызов всему пуританскому американскому обществу, не желая примерять на себя определенные ценности.
"Дикие сердцем"
Дэвид Линч снял одну из самых необычных историй любви. Сейлор и Лула спасаются от безжалостной команды наемных убийц, нанятых безумной матерью Лулы – Мариэттой. Фирменный гипнотизирующий и мистический стиль повествования Линча впечатлил жюри Каннского кинофестиваля, которое присудило этой картине "Золотую пальмовую ветвь".
"Кинг-Конг"
Масштабный ремейк знаменитого фильма от автора "Властелина колец" Питера Джексона о любви блондинки и обезьяны. Еще одна картина, способная претендовать на звание главной истории любви в кино. Глаз от этого трехчасового фильма невозможно оторвать.
"Красотка"
Эту ленту Гэрри Маршала смотрел, кажется, каждый человек в мире. Не будет лишним посмотреть ее еще раз, тем более что повод для этого самый подходящий.
Комментарии
Всем смотреть горбатую гору! Для романтического настроения)
Очень странный выбор ! И про пидо**в - всего один.
а где про негров, лесбиянок, трансвеститов и бородатых женщин? Не толерантный какой-то список.
14-го будем в теплом море купаться. Вот это романтика!
Не до Титаника.
а 15го 17го что смотреть??? Почему именно 14го даже не суббота?
Они сражались за Родину!
Настоящий фильм о любви!
А русских хороших фильмов не нашлось? Зачем смотреть горбатую гору? Их вокруг хватает(те, кто поворотник при перестроении не включает сюда же относится).
Пивохлебы, смотрите свои сериальчики по НТВ, негоже вам хороших фильмов отпробовать.
Амител, а "Горбатая гора" это из Ваших личных предпочтений, скажите еще что там скрыт глубокий философский смысл...или просто народ на срач провоцируете.
- гость - 14 февраля 2017 г.
11:48
Пивохлебы, смотрите свои сериальчики по НТВ, негоже вам хороших фильмов
отпробовать.
Мужчина не стройте из себя исключительность, смотри свою "Горбатую гору" под мартини, прижавшись щетинистыми лицами друг к другу.
Хаха "Горбатая гора" ? Ну Вы даёте, что там смотреть?! "Кинг-Конг"?!"Валл-И"
Шутники на Амителе!
- гость - 14 февраля 2017 г.
12:05
Амител, а "Горбатая гора" это из Ваших личных предпочтений...
Это просто Вам сообщение на почту от Амитела не приходило с указанием в теме письма основной "проблемы", волнующей редакцию) Тогда бы данного вопроса не возникло))
14.02.2017 11:48
- гость -
не нравятся пьющие пиво, значит, ты сам -латентный пивохлёб ))
14 лучших фильмов, которые стоит посмотреть 14 февраля
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в сутках 24 часа
Рекомендую посмотреть романтический фильм "Амели"
а где "День сурка" или "Город ангелов"?
А где "День Святого Валентина" 2010г.
даааа горбатая гора самое оно смотреть на день валентина. кто не в курсе фильм про педиков.
Тариф новогодний
Дом у озера (оригинальная версия фильма выше)
Жена путешественника во времени.
Месный, ты любишь фильмы про педиков?
14.02.2018 08:53
- гость -
нет не люблю и такие фильмы не смотрю. А чё тебе посмотреть не с кем?
Судя по истории этого праздника, тут только "Горбатая гора" в тему.
14.02.2018 08:17
месный
[старожил] [больше 500 сообщений]
даааа горбатая гора самое оно смотреть на день валентина. кто не в курсе фильм про педиков.
А что в ваших кругах любви нет? Только грубая мужская дружба?
крайне странная подборка)
про педерастов уже все сказали?)
из представленных норм только пара старых фильмов с Одри Хепбёрн.
14.02.2018 09:22
- гость -
Ну както так : девок любим с мужиками дружим. А в ваших краях наоборот?
Фильм -Ты у меня одна .
С кином про заднеприводных, конечно Амик перестарался. Кому угодить решил?
а по теме всем влюбленным рекомендую :"Сладкий ноябрь" или "Дом у Озера"
Вы что такие наивные думаете любовь бывает только животная к другому полу? У настоящей любви нет границ.
14.02.2018 12:11
- гость -
простите, обидели!
смотрела горбатую гору . ничего мерзкого. прекрасный фильм. не гей порно. чего ополчились то? не нравится -не смотрите
Любовь двух ковбоев в фильме Энга Ли – страстная и настоящая, чтобы заставить прослезиться любого зрителя. Тем более если ваша половинка одного с вами пола.
Вы че серьезно!!?? Кто писал эту статью, вы рехнулись??!!
Ниже статья про счастливые семьи с детьми и тут же про ковбоев гомосексуалистов. Какой резкий переход
10:11
гость
Вы че серьезно!!?? Кто писал эту статью, вы рехнулись??!!
О чём вы? Вы газве не в кугсе, что Сталин любил Ленина. Везде.
"Горбатая гора" - фильм про коммунистов, два очка и оба общие.
14.02.2021 10:14
- гость -
О чём вы? Вы газве не в кугсе, что Сталин любил Ленина. Везде
Весь советский народ любил Ленина. Нормальный человек любит свою мать. Но вкладывать в это смысл любви мужчины и женщины может только очень большой извращенец
По моему амик этой статьей опошлил день влюбленных. А начал красиво, про семейное счастье
10:13
гость
Ниже статья про счастливые семьи с детьми и тут же про ковбоев гомосексуалистов
Поцелуй Брежнева — один из видов приветствия со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.
Отличительные особенности
Леонид Ильич Брежнев заключал лидера дружественного государства в свои объятия, а затем крепко целовал 3 раза: в начале в левую щеку, затем в правую щеку и, наконец, в губы. Одно из названий такого поцелуя — Тройной Брежнев.
Известные поцелуи Брежнева
7 октября 1979 года произошел исторический поцелуй Брежнева, который был адресован новому руководителю Германской Демократической Республики Эриху Хонеккеру. Поцелуй произошел в Восточной Германии на праздновании 30-и летия образования республики. На основе фотографии этого поцелуя, снятой французским фотографом Режи Боссю, была создана картина Дмитрия Врубеля «Братский поцелуй». Впоследствии целующиеся Брежнев и Хонеккер стали олицетворять перестройку и начало разрушения Берлинской стены, а также Железного занавеса.
Также Брежнев поцеловал лидеров ряда социалистических государств, среди которых Янош Кадар, Николае Чаушеску, Густав Гусак, Тодор Живков, Иосип Броз Тито, индийский политический лидер Индира Ганди, председатель ООП Ясир Арафат, президент Центральноафриканской Республики Жань-Бидель Бокасса и др. Была сделана неудачная попытка поцеловать Маргарет Тэтчер.
14.02.2021 10:26
- гость -
Поцелуй Брежнева — один из видов приветствия со стороны Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнев
Брежнев еще маму свою целовал. У извращенцев в это время наверное очко намокало
10:29
гость
Брежнев еще маму свою целовал
Да, откопал и расцеловал её Тройным Брежневым.
14.02.2021 10:32
- гость -
Да, откопал и расцеловал её Тройным Брежневым
Страшно представить, как колбасило в это время извращенцев. А если бы это был еще папа
Почему эту хрень смотреть сегодня? Смотрите всегда и с удовольствием Феллини, Кустурицу, Куросаву, Тарковского, Шукшина, Бергмана, Бондарчука (Сергея) Э.Климова, Л.Шепитько, Германа и много ещё классных фильмов.