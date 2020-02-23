Воскресенье, 23 Февраль, 10:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,3
€ 69,42
-5°
Обь
5см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Подборка amic.ru ко Дню защитника Отечества про армию

День защитника Отечества в последние годы перестал ассоциироваться только с армией, а стал праздником для всех мужчин в нашей стране. Тем не менее в честь праздника amic.ru сделал подборку лучших фильмов об армии, мужестве и героизме, которые стоит посмотреть на 23 Февраля. Тем более что в этом году мы отдыхаем три дня. Стоит отметить, что в список вошли картины как о российской и советской армиях, так и других стран. Кроме того, в рейтинге ленты разных эпох и жанров от драм до комедии.   

Отечественные картины:

"Гусарская баллада" (1962)

Одна из первых картин в карьере Эльдара Рязанова. История девицы-корнета, желающей наравне с мужчинами защищать отечество, была воплощена драматургом Александром Гладковым в комедии "Давным-давно" и экранизирована Рязановым в 1962 году – к 150-летнему юбилею победы над Наполеоном. Великолепный и смешной фильм, который посмотрели в свое время около 50 миллионов советских зрителей.

"Офицеры" (1971)

Судьбы двух друзей-офицеров, которые показаны на протяжении многих лет. Популярный советский фильм. Именно в нем прозвучала знаменитая фраза: "Есть такая профессия – Родину защищать". В этой ленте народный артист СССР Василий Лановой сыграл свою самую знаменитую роль.

"А зори здесь тихие" (1972)

Экранизация романа Бориса Васильева. Станислав Ростоцкий сделал настоящий советский хит, который посмотрели 66 миллионов человек. Иной взгляд на Великую Отечественную войну и армию, где героями становятся женщины. Ведь чтобы защищать свою Родину, не обязательно быть мужчиной.

"ДМБ" (2000)

Культовая российская комедия начала нулевых, рассказывающая о приключениях трех призывников в армии. Благодаря картине Романа Качанова "ДМБ" в народ ушло несколько десятков фраз.

Западные картины:

"Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш" (1969)

Великая комедия Роберта Олтмена, получившая "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. В этой ленте военно-полевой госпиталь полон абсурда и вместе с тем совершенно реален. Врачи передвижного госпиталя в Корее, чтобы немного скрасить свое безрадостное существование, постоянно шутят и глумятся друг над другом.

"Апокалипсис сегодня" (1979)

Одна из самых известных военных лент в истории мирового кино. Настоящая жестокая и суровая четырехчасовая сага, снятая Фрэнсисом Фордом Копполой, показывает все ужасы войны во Вьетнаме. По сюжету, спецагент американской армии отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе свое маленькое государство. Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

"Взвод" (1986)

Еще один фильм о Вьетнаме, снятый человеком, прошедшим эту войну. Оливер Стоун вслед за Копполой показал все ужасы войны и того, что значит находиться с сослуживцами в десятках тысяч километров от дома. Суровая мясорубка и одновременно гимн товариществу в армии.

"Цельнометаллическая оболочка" (1987)

Стэнли Кубрик снял одну из самых пацифистских картин ХХ века о тренировочном лагере в американской армии, где превращают молодых ребят в безжалостных убийц. Первая картина в истории кино, которая показала, что армия и война – худшее, что может быть в жизни мужчины. Возможно, тем, у кого не самые приятные впечатления о службе, будет любопытно посмотреть этот фильм.

"Военные потери" (1989)

Фильм основан на реальной истории, случившейся со взводом американских солдат во время войны во Вьетнаме. Рядовой Эрикссон становится свидетелем ужасного изнасилования и убийства вьетнамской девушки во время боевой операции.
Отстаивая свою позицию, он вынужден противостоять всему взводу и его командиру. Невероятно тонкая картина классика американского кино Брайна Де Пальма со звездой "Назад в будущее" Майклом Джей Фоксом в главной роли о том, как сохранить честь в армии.

"Горячие головы" (1991)

Одна из самых смешных комедий об армии от известного режиссера Джима Абрахамса. В "Горячих головах" высмеиваются все клише и шаблоны военных картин. Анекдотичные ситуации на военной базе, где герои, сами того не замечая, пародируют известные киноленты, заставят вас безудержно хохотать на протяжении всего фильма.

"Спасти рядового Райана" (1998)

Главный американский режиссер второй половины ХХ века снял эталонный фильм о войне. Некоторые российские кинодеятели после премьеры картины Стивена Спилберга обвинили режиссера в американской пропаганде. В его киноленте именно США выиграли во Второй мировой войне у Германии, а не советские войска. Впрочем, эти обвинения звучали на уровне лозунгов. На деле же главный гуманист мирового кинематографа снял масштабнейшее полотно о том, что каждый солдат на войне важен для государства, которое сделает все что угодно, чтобы спасти его жизнь, вернуть домой к матери. До этого Спилберг создал еще один гениальный фильм о Холокосте – "Список Шиндлера", который входит во всевозможные списки лучших кинолент всех времен и народов.

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.02.2020 09:32
- гость -

"взвод", а особенно "цельнометаллическая оболочка" - вообще трэш.
бессмысленный и беспощадный.
одних крошат снайперы, другой на толчке себе башку сносит.

23.02.2020 09:51
- гость -

Какбэ вообще подборочка ниачем. Что хотели сказать-то?
"Вот такие фильмы про войнушку видел Вячеслав"
Так Вы, вячеслав, еще не все видели, это раз, а во-вторых, на вкус и цвет все фломастеры разные.И уж точно, никак не тянет на "подборку лучших фильмов об армии, мужестве и героизме".

Амител в целом, и Вячеслаав, в частности, как до вас не доходит одна простая мысль - вы СМИ(!!!) Не бложик, , не жежешечка, не личный инстаграмчик, не просто копипастеры, а СМИ.

Когда вы входите в редакцию, вы должны забывать о личных вкусах и предпочтениях, а вспоминать о том, что ваше СМИ формирует, в том числе, общественное мнение. Поэтому надо иметь внутреннюю критику и самоцензуру, размещая новости, способствующие формированию "правильного" отношения к жизни.

23.02.2020 10:13
Сергей


Веселое поздравления с 23 февраля!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
10:14
"Какой ты на фиг танкист". В каких войсках тебе служить? 0
09:36
Не только "Черный квадрат": знаменитые работы Казимира Малевича 2
09:11
Мужество и храбрость: лучшие фильмы про российскую и западные армии 3
08:35
"Побрит, пострижен и слегка выпимши". Настоящий мужчина глазами барнаульцев 1
08:00
Царство небесное или огонь вечный. В чем смысл Недели о Страшном суде? 3
07:39
Детские выходки суровых мужчин: 23 Февраля посвящается 0
07:03
"Диктант Победы" вновь напишут в Алтайском крае 0
06:32
День защитника Отечества. Что мы празднует 23 февраля и почему? 5
06:01
Слабый снег и 0°С: какой будет погода на Алтае в День защитника Отечества 0
23:50
Самую красивую девушку Сибири и лучшего парня Барнаула выберут 29 февраля 0
23:35
Москвич получил 25 административных штрафов за один день 4
22:55
Маршрутка врезалась в учебный автомобиль в Барнауле 6
22:28
"АлтайБаскет" без проблем разобрался с "Нефтехимиком" 1
21:59
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ критической 1
21:35
"Таких, как Rammstein, сотни". Лев Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна 12
20:33
Житель Бийска сфотографировал фасад дома в момент обрушения 2
19:59
Максима Каца и 15 его сторонников исключили из "Яблока" 2
19:30
Правительство одобрило отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации 3
18:53
Пытавшийся убить ребенка подросток из Мурманской области ранее уже убивал 3
18:34
Алтайский актер сыграл гея и перестал быть гомофобом 13
17:59
В Алтайском крае эпидпорог по ОРВИ превышен на 29% 0
17:27
Жительница Барнаула обманом получила грант на 863 тысячи рублей 2
16:51
Сериал "Друзья" вернется на экраны 1
16:16
Кафе "Каспий" загорелось в Барнауле 1
15:55
Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на сибирской трассе 0
15:27
Шувалов: "Бизнесмены могут стать передовым классом в России" 18
14:54
15-летний подросток пытался убить ребенка в Мурманской области 1
14:28
Сергей Шубенков пожертвовал призовые деньги на ремонт спортшколы в Барнауле 8
13:52
Барнаулец призывает власти решить проблему с переселением из аварийного дома 0
13:13
Минздрав не выявил нарушений в действиях врача, отказавшейся принять пациента с ВИЧ 5
12:38
Мошенник, прикинувшийся сотрудником банка, похитил полмиллиона рублей у барнаульца 1
12:06
Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей 12
11:30
США провели учения на случай российского ядерного удара 5
11:00
Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ 9
10:30
Алтайский край стал лидером по доступности масленичных блинов 3
10:00
Женщине, спросившей Путина, как прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу 22
09:34
Последняя Shibyua-22. Х Фестиваль поклонников аниме и косплея пройдет в Барнауле 0
09:11
Так пахнет эксклюзив. Где в Барнауле купить аромат, который будет только у вас 0
08:45
Команды КВН вновь начнут сражаться за звание самой смешной в Алтайском крае 0
08:24
200 тест-систем для выявления коронавируса привезут в Барнаул 4
08:01
Масленица 2020: когда начинать печь блины и зачем это нужно 5
07:33
Чтобы не поплыть: в МЧС рассказали, как Алтайский край готовится к паводку 6
07:18
"Есть вечером можно". Фитнес-тренер развеял мифы о похудении 2
07:06
Житель Алтайского края пропал в Крыму 1
06:39
Семейные фотографии, которые повторили годы спустя 9
06:16
Вселенская родительская суббота: как помянуть близких и что нельзя делать в этот день 3
06:03
22 февраля в Алтайском крае потеплеет до +5°C 0
23:36
Россияне назвали свои любимые места в вагонах 7
23:05
Движение по всем трассам Алтайского края восстановлено 0
22:40
Мать стоявшего на гречке ребенка приговорили к колонии 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.