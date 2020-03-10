Актеру, звезде боевиков Чаку Норрису 10 марта исполняется 80 лет. Знаменитый артист родился в городе Вилсон в 1940 году. В конце 60-х годов Чак Норрис познакомился с Брюсом Ли, который помог получить ему первую роль в кино. Дебютной для него стала работа в фильме "Аварийная команда" (1968).

Более крупная роль досталась начинающему актеру в ленте "Путь дракона" (1972), где Чак играл вместе с самим Брюсом Ли. Сцена драки между актерами вошла во все учебники кино. Среди других знаменитых работ Норриса ленты "Одинокий волк", "Око за око", "Сила одиночки" и сериалы "Крутой Уокер" и "Китайский городовой". В честь дня рождения артиста предлагаем вспомнить его лучшие экранные образы.