Актеру, звезде боевиков Чаку Норрису 10 марта исполняется 80 лет. Знаменитый артист родился в городе Вилсон в 1940 году. В конце 60-х годов Чак Норрис познакомился с Брюсом Ли, который помог получить ему первую роль в кино. Дебютной для него стала работа в фильме "Аварийная команда" (1968).
Более крупная роль досталась начинающему актеру в ленте "Путь дракона" (1972), где Чак играл вместе с самим Брюсом Ли. Сцена драки между актерами вошла во все учебники кино. Среди других знаменитых работ Норриса ленты "Одинокий волк", "Око за око", "Сила одиночки" и сериалы "Крутой Уокер" и "Китайский городовой". В честь дня рождения артиста предлагаем вспомнить его лучшие экранные образы.
Комментарии
Happy Birthday!!! Вот не родился еще, такой же рыжий боец Голливуда.
Брюс круче
а в сериале Китайский городовой вроде бы нету Чака Норриса!!!
там же Само Хунг в главной роли, возможно я чтото путаю но врядли
Когда Чак Норрис заходит в реку, то это не он становится мокрым, а вода становится чакноррисовой!
Чак Норрис может сжать пальцы в кулак даже на ноге!
Однажды Чак Норрис свалился с балкона. Кровь пошла не у него, а у асфальта!
Чак Норрис может повернуть голову на 360 градусов. Кому угодно.
Чак Норрис сказал: «подойди сюда», и «сюда» подошло.
В детстве Чак Норрис играл в городки и забыл убрать поствленный блоки. Местные жители называют это Стоунхенджем.
Однажды Чак Норрис спас от удушья 200 человек. Он просто перестал их душить.
Чак Норрис стирал свою одежду... И стёр.
Это Чак Норрис убил мертвое море!
Амик, а вы спросили разрешение публиковать статью о Чаке Норрисе у Чака Норриса? Иначе последнее что увидит автор статьи это УЧННР
даже, когда мы не смотрим с ним фильмы, он стареет(((