Величайшей техногенной катастрофе ХХ века – взрыву на АЭС в Чернобыле – 26 апреля исполняется 34 года. Катастрофа стала крупнейшей за всю историю ядерной энергетики – как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла в субботу, 26 апреля 1986 года, в 01:23:44 по киевскому времени. Станция располагалась в украинском городе Припяти, в котором проживало около 75 тысяч человек.

25 апреля четвертый реактор должен был быть остановлен для проведения очередного ремонта, но вместо этого решили провести испытание. Оно заключалось в создании аварийной ситуации, при которой станция сама бы справилась с проблемой.

С разницей в несколько секунд прогремело два взрыва. По официальным данным, в результате катастрофы сразу погибли два человека, 31 умер в последующие месяцы в больнице и около 80 – в течение 15 лет. Порядка 60 000 человек получили высокие дозы облучения.

Через минуту после случившегося дежурного по охране станции проинформировали о взрыве. К станции прибыли пожарные. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30-40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

С первых дней после взрыва начались мероприятия по ликвидации последствий катастрофы, активная фаза которых продолжалась несколько месяцев, а фактически длилась вплоть до 1994 года. За это время в работах по ликвидации приняли участие свыше 600 000 человек.

Вечером 5 апреля инженеры проводили в четвертом энергоблоке неподготовленный технический эксперимент. Во время него мощность реактора была снижена на 7% от нормы. Взрывы уничтожили стальную и свинцовую обшивку реактора. В воздух поднялось более 60 тонн радиоактивных материалов.

Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. Многие эксперты сходятся во мнении, что взрыв был аналогичен ядерному. То есть в реакторе началась неконтролируемая цепная реакция, подобная той, что происходит при подрыве ядерной бомбы. Эти реакции продолжались доли секунды и не перешли в полноценный ядерный взрыв, так как все содержимое реактора было выброшено из шахты, а ядерное топливо рассеялось.

Чернобыльская катастрофа стоит в первом ряду самых серьезных техногенных аварий за всю историю человечества. Взрыв привел к чудовищным по масштабам радиационным загрязнениям местности. В реакторе на момент аварии находилось порядка 180 тонн ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены в атмосферу в виде аэрозолей.

Город Припять на сегодняшний день загрязнен радиоактивными веществами. Они собираются чаще всего в грунте, домах, канавах и других углублениях. При этом любопытно, что Припять не потеряла статус города.