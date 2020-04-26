Воскресенье, 26 Апрель, 09:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
11°

74588 +0
Обь
437см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года

, ИА "Амител"
26 апреля очередная годовщина величайшей техногенной катастрофы ХХ века

Величайшей техногенной катастрофе ХХ века – взрыву на АЭС в Чернобыле – 26 апреля исполняется 34 года. Катастрофа стала крупнейшей за всю историю ядерной энергетики – как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла в субботу, 26 апреля 1986 года, в 01:23:44 по киевскому времени. Станция располагалась в украинском городе Припяти, в котором проживало около 75 тысяч человек.

25 апреля четвертый реактор должен был быть остановлен для проведения очередного ремонта, но вместо этого решили провести испытание. Оно заключалось в создании аварийной ситуации, при которой станция сама бы справилась с проблемой.

С разницей в несколько секунд прогремело два взрыва. По официальным данным, в результате катастрофы сразу погибли два человека, 31 умер в последующие месяцы в больнице и около 80 – в течение 15 лет. Порядка 60 000 человек получили высокие дозы облучения.

Через минуту после случившегося дежурного по охране станции проинформировали о взрыве. К станции прибыли пожарные. Суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри. Это в 30-40 раз больше, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

С первых дней после взрыва начались мероприятия по ликвидации последствий катастрофы, активная фаза которых продолжалась несколько месяцев, а фактически длилась вплоть до 1994 года. За это время в работах по ликвидации приняли участие свыше 600 000 человек.

Вечером 5 апреля инженеры проводили в четвертом энергоблоке неподготовленный технический эксперимент. Во время него мощность реактора была снижена на 7% от нормы. Взрывы уничтожили стальную и свинцовую обшивку реактора. В воздух поднялось более 60 тонн радиоактивных материалов.

Существуют по крайней мере два различных подхода к объяснению причин чернобыльской аварии, которые можно назвать официальными, а также несколько альтернативных версий разной степени достоверности. Многие эксперты сходятся во мнении, что взрыв был аналогичен ядерному. То есть в реакторе началась неконтролируемая цепная реакция, подобная той, что происходит при подрыве ядерной бомбы. Эти реакции продолжались доли секунды и не перешли в полноценный ядерный взрыв, так как все содержимое реактора было выброшено из шахты, а ядерное топливо рассеялось.

Чернобыльская катастрофа стоит в первом ряду самых серьезных техногенных аварий за всю историю человечества. Взрыв привел к чудовищным по масштабам радиационным загрязнениям местности. В реакторе на момент аварии находилось порядка 180 тонн ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены в атмосферу в виде аэрозолей.

Город Припять на сегодняшний день загрязнен радиоактивными веществами. Они собираются чаще всего в грунте, домах, канавах и других углублениях. При этом любопытно, что Припять не потеряла статус города.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

26.04.2017 11:45
ф каЦке

Светлая память

26.04.2017 14:27
- гость -

Город Припять на сегодняшний день загрязнен радиоактивными веществами. Они собираются чаще всего в грунте, домах, канавах и других углублениях.

не будьте голословны, огласите уровень радиации воздуха и почвы в Припяти

26.04.2019 09:23
Ghost

Память...

26.04.2019 18:27
- гость -

Вот она к чему приводит халатность, показушность и совершенное неумение руководить. "Быстрее" и "бегом" создали это чудовище. А теперь начинают "Как же так" и прочее. Как так? Да все просто! Сколько косяков было выявлено при вводе блока в эксплуатацию? Сколько косячных сварных швов на трубах было обнаружено? А сколько аварий на станции было начиная с 70-х? Выдали указивку провести испытания, даже не поинтересовавшись может ли выдержать конструкция. Врали раньше - привело к этой трагедии. Врут и сейчас, к чему идем?

29.04.2019 20:43
U235

Эксперимент был подготовлен и согласован с теми инстанциями, подписей которых было достаточно в документе Программы испытаний.

26.04.2020 07:05
- гость -

26.04.2019 18:27
- гость -
Вот она к чему приводит халатность, показушность и совершенное неумение руководить. "Быстрее" и "бегом

Это везде так. Даже этот амиковец, который статью написал задней левой ногой, не особо утруждался перечитать свою галиматью перед размещением ее на сайте.

"Вечером 5 апреля инженеры проводили в четвертом энергоблоке неподготовленный технический эксперимент. Взрывы уничтожили .... В воздух поднялось более 60 тонн радиоактивных материалов." КАКОГО 5 АПРЕЛЯ?

"31 умер в последующие месяцы в больнице и около 80 – в течение 15 лет."
КАКИЕ 80 ЧЕЛОВЕК?

26.04.2020 07:11
- гость -

Здоровья всем оставшимся ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

26.04.2020 08:33
Гость

Мы ещё живы! Здоровья всем,прошедшим ЧАЭС!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:05
Военные отработали эвакуацию раненных на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 2
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 2
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 1
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 13
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 10
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 6
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 29
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 3
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 43
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 6
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 65
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 5
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 1
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 4

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.