Фото из открытых источников
Голливудская красотка Меган Фокс отмечает 16 мая свой 35-й день рождения. Эта прекрасная девушка ворвалась в мир кино очень стремительно.
При этом на данный момент нельзя сказать, что на долю Меган выпало участие в каком-либо культовом фильме. Возможно, это стоит воспринимать с той точки зрения, что у актрисы ещё всё впереди.
Помимо съёмок в кино, Фокс активно продвигает себя в мире высокой моды и является успешной моделью. Спорить с тем, что перед фотокамерой она чувствует себя как рыба в воде, достаточно трудно. Особенно глядя на эту фотоподборку.
Данный материал был впервые опубликован на amic.ru 16 мая 2017 года
Комментарии
шикарная гражданка!
наши девчонки красивше!
Это тело еще во время съемок трансформеров заявляло что затмит Джоли, но пока даже рядом не стояло.
Молодая была миленькая, щас как все- в штукатурке с фотошопом.
Шикарнейшая женщина!
И чего тут великолепного? По городу ходят половина таких вродибы симпатичных но как только скрылась из виду и лицо трудно вспомнить... нет запоминающихся черт лица и фигуры, опять таки тема с*сег осталась нераскрытой...
Вдувабельна еще с первых трансформеров.
Пластическая хирургия, смотрите до и росле фото.