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Борис Ельцин. За что Алтайский край помнит первого президента России

, ИА "Амител"
Приезд был благоприятным для региона и немного скандальным для президента
Фото: m.filmix.me

Фото: m.filmix.me

1 февраля 2020 года первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 89 лет. Этот политик заставляет говорить о себе и после смерти. В день рождения первого президента amic.ru вспоминает, как Борис Ельцин единственный раз побывал в Алтайском крае. А произошло это 26-27 мая 1992 года.

Без пышных церемоний и красного ковра

Прилетел Ельцин на отечественном самолете, встречали его без пышных церемоний в этот тяжелый для страны год, и без размотанного на десяток метров красного ковра. Из красного вообще были только жилетка стюардессы, перила у трапа и галстук самого Ельцина. Вместо хлеба с солью – журналисты с вопросами.     

Один из первых вопросов, которым в президента "зарядили" прямо в нескольких метрах от самолета, заставил его быстро расставить приоритеты, а именно выказать желание обязательно изучить детально что-либо в ходе поездки. Вот о чем он думал, когда сюда летел?

"Первое... сельское, – чуть задумался Ельцин, но дальше уже бойко продолжил под гудящий характерными звуками аэропорт. – Все-таки Алтайский край в том числе и сельскохозяйственный район. Во-вторых, машиностроение, то есть тяжелая такая промышленность. И, в-третьих, коммерциализация предприятий торговли, общественного питания и приватизация мелких предприятий. Вот такие направления основные".

Прошло 25 лет. Собственно, бессмысленно отрицать выполнение направлений.   

"Когда бьют, становлюсь злее"

На площади в центре Барнаула, огороженной стройкой и башенным краном с одной стороны и обшарпанной гармошкой из трамвайных вагонов с другой, Ельцин встретился с народом. Зрители ему попались недовольные. Порой они теснили президента, а их в ответ теснили двухрядные хороводы из сотрудников милиции, создавая этой толкотней одновременно и хаос во всем его великолепии, и общественный порядок, а те из горожан, которым не досталось билетов в первые ряды, лезли на крыши общественного транспорта. Залезли бы и на танк, но Т-34 появится здесь только через три года.    

Морально выкриками давили сильнее, чем давка телами делала это физически. Ельцин тогда немного сдался, пообещав "устать и уйти", но только после того, как найдет талантливого человека на замену: "Свой президентский срок я отслужу. На следующий срок я не претендую. Потому что слишком тяжело и физически, и по годам, понимаешь, достаточно. За это время надо, понимаешь, чтобы созрел новый президент, такой талантливый человек, и чтобы избрать его на следующий срок".

Напоминаем, дул прохладный ветер из коллекции весна-лето 1992. Талантливый человек в это время созревал в коридорах Смольного. До 1999 года еще каких-то семь лет. 

Народ же, который в то время не получал зарплату и беднел в едином порыве, требовал отставки прямо на площади, на что Ельцин, сорвавшись на толпу, ответил одной из своих знаменитых фраз: "Я не уйду, имейте в виду. Я не уйду. Как ни тяжело. Да, народу тяжело и мне тяжело. Со всех сторон бьют, но я привык, когда бьют – я злее становлюсь, понимаешь, в работе... лучше получается".  

"Пожалуйста, убивайте"

Ельцин посетил завод. Работяги при помощи личного обаяния, буквально взяв президента в тиски, таки получили ответ, и вырвался он с присвистом и практически из самого сердца. "Я вам никогда не обещал, что с июня будут падать цены. Я вам еще говорю, вот подарок вам привез... цены еще поднимутся", – сказал президент и оценил реакцию.

Народ от неожиданной правды завелся, загудел как двигатель, и тональность быстро менялась, что в объемном и с высокими потолками помещении какого-то цеха лишь нагоняло страху. Правда, не долго. Не очень-то, понимаешь, и бил по карману рост цен, ежели зарплату не давали месяцами.   

Тогда Ельцин выложил уже все карты и, обратившись к народу, на некоторое время почти даже стал мучеником: "Вот, пожалуйста-пожалуйста... убивайте... хоть на месте".      

На другой локации Ельцина окружили светящиеся глаза благодарных женщин. Улыбались, терлись, смотрели, отдавались всецело. Охрана, закаленная площадью, выложила безопасный периметр, но Ельцин на этот раз был веселый. 

"Что вы так закрыли всех? Никто меня не собирается убить. Женщины, смотри, без автоматов. Ни у кого нет ни пистолета, ничего", – пожурил свою охрану президент.

И женские глаза вокруг вдруг стали еще ярче, и лиц стало меньше, от того что улыбок широких на лицах этих стало больше.   

За что Ельцина помнит Алтай

Что в итоге? За эти два дня Борис Ельцин побывал на улицах, заводах, предприятиях, где он открыто, понимая и выдерживая всю направленную злобу, встретился с людьми. Кому-то он запомнился одним президентом, кому-то – другим. Впрочем, он и в целом – в масштабах целой страны – для одних до сих пор остается великим человеком, а для других – разрушителем этой самой страны.

Однако Алтайскому краю есть за что его помнить. Благодаря Борису Ельцину на Алтае за несколько лет удалось реализовать три важнейших социально-экономических проекта:

  • Строительство нового моста через Обь (именно на берегу реки Ельцин подписал распоряжение о финансировании строительства крупнейшего в то время моста через Обь за Уралом);
  • Строительство магистрального газопровода (во время визита в Барнаул были приняты важнейшие для региона решения, связанные с приходом природного газа на Алтай);
  • Семипалатинская программа (в край ежегодно начали поступать деньги в размере пятой части всего краевого бюджета, в рамках программы был достроен краевой диагностический центр, который оснастили медицинским и диагностическим оборудованием).

Могло быть и четыре проекта, но помешал виноград, который пережил и советское время, и горбачевский "сухой закон", и визит Ельцина, и нулевые, и современную иронию по поводу "авторских" вин.


Комментарии

1.02.2020 07:08
гость

Человек он достаточно сильный и в конце понял, что ошибся. Поэтому сказал, извините, я ухожу. И очень многие поняли, что ошибались вместе с ним. Так бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает

1.02.2020 07:32
Гость

Прилетал халявной водки попить...Чтоб ему и на том свете....

1.02.2020 08:11
- гость -

Зря, что тогда не грохнули.
Добрый у нас народ, всё надеется, всё по-себе судит, до конца не хочет поверить, с какой мерзостью столкнулся и что такая мразь, вообще, возможна.

1.02.2020 08:55
Пионер

Уже 20 лет не при делах.

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