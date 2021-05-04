Дача – это не только шашлыки и отдых на свежем воздухе, это ещё и тяжёлый труд. Чтобы вырастить ягодку, огурчики-помидорчики на своём участке, приходится приложить немало усилий. Именно из-за этого – из-за тяжёлой физической работы – многие не любят заниматься огородом. А зря, ведь если правильно подойти к процессу, то можно не просто вырастить вкусные и полезные для здоровья овощи и фрукты, но и улучшить фигуру. Как использовать дачу в качестве бесплатного фитнес-зала, смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
70 (если не 90) процентов успеха в похудении кроется в соответствующем питании.
Хоть заупахивайся. Если вкидываешь в себя хлебобулки, прянички, печенюшки, мороженки, конфетки, макарошки и прочее сладкое с мучным в немеряных количествах - эффекта не будет.
Говорю, как человек, скинувший 40 кг.