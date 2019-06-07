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Новости

Спортсменка и красавица: фото великолепной Анны Курниковой

, ИА "Амител"
Выдающаяся теннисистка отмечает 7 июня свое 38-летие

Фото из открытых источников

Звезда отечественного и мирового тенниса Анна Курникова отмечает 7 июня свое 38-летие. Несмотря на завершение карьеры, она до сих пор остается одним из главных лиц этого вида спорта в России.

К слову, Курникова запомнилась не только присутствием на корте, но и активной светской жизнью, а также амплуа фотомодели. В контексте дня рождения Анны портал Amic.ru предлагает подборку фото звезды вне ее спортивной жизни.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.06.2017 09:00
- гость -

Ылитный конь!

0  0
7.06.2017 10:20
ыыы

спортсменка никакая.............да и с красавицей перебор, сплошной фотошоп !

0  0
7.06.2017 10:58
- гость -

жуть

0  0
7.06.2017 11:03
ГостьЯ

А мне нравится, яркая, ни на кого не похожая, не то что сейчас все на одно лицо!

0  0
7.06.2017 11:12
- гость -


7.06.2017 11:03
ГостьЯ

Кто все?

0  0
7.06.2017 11:15
- гость -

На 5 фото такая мощная челюсть....

0  0
7.06.2017 11:46
ГостьЯ гостю7.06.17 11:16

Все медийные личности, мелькающие в инстаграм по ТВ

0  0
7.06.2017 12:26
A1isa

какая там красачица? она даже накрашенная страшная

7.06.2017 11:03
ГостьЯ
"яркая, ни на кого не похожая"
а мне Пэрис Хилтон напоминает

0  0
7.06.2017 12:29
- гость -

ни на кого не похожая, не то что сейчас все на одно лицо!

Почему-то на разных фотографиях разное лицо. Перебор с фотошопом?

0  0
7.06.2017 13:20
Павсекакий

Никогда не понимал, что в ней нашли. В теннис играла так себе, внешность весьма посредственная.

0  0
7.06.2017 14:09
- гость -

прелесть. Волосы, губки, глазки. Очень хороша

0  0
7.06.2017 17:06
- гость -

Фотошоп хоть из кого красавца сделает.

0  0
7.06.2019 07:34
krash

Что в ней особеного, устаревшая копия ксюши собчак. Лошадь обыкновенная. Красавиц реально не видели, что ли

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