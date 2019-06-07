Фото из открытых источников
Звезда отечественного и мирового тенниса Анна Курникова отмечает 7 июня свое 38-летие. Несмотря на завершение карьеры, она до сих пор остается одним из главных лиц этого вида спорта в России.
К слову, Курникова запомнилась не только присутствием на корте, но и активной светской жизнью, а также амплуа фотомодели. В контексте дня рождения Анны портал Amic.ru предлагает подборку фото звезды вне ее спортивной жизни.
Комментарии
Ылитный конь!
спортсменка никакая.............да и с красавицей перебор, сплошной фотошоп !
жуть
А мне нравится, яркая, ни на кого не похожая, не то что сейчас все на одно лицо!
7.06.2017 11:03
ГостьЯ
Кто все?
На 5 фото такая мощная челюсть....
Все медийные личности, мелькающие в инстаграм по ТВ
какая там красачица? она даже накрашенная страшная
7.06.2017 11:03
ГостьЯ
"яркая, ни на кого не похожая"
а мне Пэрис Хилтон напоминает
ни на кого не похожая, не то что сейчас все на одно лицо!
Почему-то на разных фотографиях разное лицо. Перебор с фотошопом?
Никогда не понимал, что в ней нашли. В теннис играла так себе, внешность весьма посредственная.
прелесть. Волосы, губки, глазки. Очень хороша
Фотошоп хоть из кого красавца сделает.
Что в ней особеного, устаревшая копия ксюши собчак. Лошадь обыкновенная. Красавиц реально не видели, что ли