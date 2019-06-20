Фото: showbizzz.net, elle.ru, theplace.ru, starwiki.org
Николь Кидман, безусловно, является одной из самых красивых и ярких актрис Голливуда. Она не боится сложных ролей, поет и сама снимается в откровенных сценах. Николь Кидман начинала кинокарьеру как "жена Тома Круза", но именно после развода стала по-настоящему знаменитой. Главные фильмы в ее карьере – "Часы", "Догвилль", "Мулен-руж", "Другие".
Кстати, 20 июня актриса отмечает свой 52-й день рождения.
Комментарии
Хороша
А мне кажется, взлетела она после сериала "Бангкок Хилтон"
Какая же она красивая! И нет у нее губ этих ужасных,носа и скул после пластики ,вот на кого нужно ровняться,а не на телочек из инстаграма
20.06.2018 08:14
Алиана
На вкус и цвет...
красивая, обворожительная Актриса
Молодец!!! Только вот с руками лажа, воспаление суставов кистей, не помню как называется. По молодости не было видно, щас фотают или без рук или в перчатках
Красивая. Она еще у Кубрика снималась. Если в 2017 г. был 51 год, то в 2018 - уже 52 года. Непонятно, какое фото - нынешняя Кидман. Понятно, что без пластики не обошлось.
Неприятная женщина и плохая актриса. Играет на задний ряд. Плюс вся пластика на лице виоеа невооружённым глазом
Пластика носа видна, но вызывающей эту пластику не назовешь.
Очаровательная женщина. признанная актириса. А вот личная жизнь как то не сложилась.
Удачи ей и здоровья.
на любителя. Мне Шарлиз Терон больше нравицца.
хорошая актриса