Томаты – любимые многими овощи, но чаще всего их добавляют в салаты или используют в качестве заправки для различных рагу, соусов или супов, хотя делать из них можно намного больше. Что приготовить из помидоров, смотрите в нашей подборке рецептов.

Вяленые томаты

Что потребуется?

Помидоры

Перец

Соль

Сахар

Чеснок

Базилик

Масло оливковое

Уксус бальзамический

Как готовить?

Томаты порезать пополам. В отдельной чашке сделать смесь из перца, соли и сахара в соотношении 3:3:5. Помидоры выложить на противень, посыпать получившейся приправой и подержать при температуре 125 градусов в течение 4-5 часов. Порубить чеснок и травы и залить их хорошим оливковым маслом. После переложить томаты в банки, залить маслом со специями и добавить пару ложек бальзамического уксуса. Хранить в холодильнике.