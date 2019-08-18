Яблочное варенье – это не только вкусное лакомство, но еще и очень полезное. Эти фрукты наделены огромным количеством полезных свойств и витаминов, среди которых А, В1, В2, В3, В6, С, Е, РР, Р, К1 и фолиевая кислота. Все это благотворно влияет на обмен веществ, способствует улучшенному кровообращению. На Кухне.Amic.ru мы собрали интересные рецепты яблочного варенья, которые советуем попробовать повторить дома.

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Яблоки промыть, нарезать кубиками, выложить в миску и полить соком лимона. Оставить на 2-3 часа. Переложить в кастрюлю и добавить воды, потомить на минимальном огне в течение 30 минут периодически помешивая. Ввести молотую корицу и ягоды черной смородины, перемешать и довести до кипения. Добавить какао, перемешать и варить 5 минут. Разлить по подготовленным банкам в горячем виде и плотно закупорить крышками.

Яблочное варенье с апельсинами

Что потребуется?

Яблоки – 1 кг

Апельсины – 1 кг

Сахар – 2 кг

Вода – 1 ст.

Как готовить?

Яблоки нарезать дольками и удалить семена. Апельсины очистить от кожуры и нарезать дольками. Сварить сироп из сахара и воды, прокипятив его 10 минут. В кипящий сироп выложить фрукты, трижды довести до кипения и остудить. Разлить варенье по стерилизованным сухим банкам и закатать.

Варенье-пятиминутка Что потребуется? Очищенные яблоки – 1 кг

Сахар – 150-200 г Как готовить? Нарезать яблоки кусочками и засыпать сахаром. Оставить на час, периодически перемешивать. После появления сока яблоки выложить в кастрюлю и довести до кипения на слабом огне, постоянно помешивая, разложить в стерилизованные банки и закатать.

Варенье из яблок в духовке

Что потребуется?

Яблоки – 1 кг

Сахар – 150-200 г

Как готовить?

Яблоки пересыпать сахаром и поставить посудину в духовку со средним жаром. Периодически нужно открывать и перемешивать. Когда сахар полностью растворится, а яблоки станут полупрозрачными, разложить варенье по стерилизованным банкам и закатать.