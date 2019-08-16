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Конец "эры хиппи" и начало сексуальной революции: фото "Вудстока" 1969 года

, ИА "Амител"
50 лет назад прошел один из самых знаменитых рок-фестивалей в истории
фото: журнал LIFE

фото: журнал LIFE

Вудстокская ярмарка музыки и искусств ("Вудсток") прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США). Событие посетили около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Первоначально фестиваль был запланирован на 15-17 августа, однако продлился до 18 числа.

Пробки по дороге на "Вудсток" были впечатляющими: люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров до места проведения фестиваля.

Во время мероприятия умерло три человека: один от передозировки героином, второй был сбит трактором, третий упал с высоких конструкций. Произошло два неподтвержденных рождения детей.

Фронтмен Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти позже так высказался о мероприятии: "Поколение Вудстока? – о да, класс. Пятидесятимильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать. Льет дождь, все спят в грязи. "Мужик, это было классно! Какой пати! Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был – забыл, кого".

Приезжали на фестиваль и два фотокорреспондента журнала LIFE – Джон Доминис и Билл Эппридж. Их фотографии вы можете увидеть в нашей фотоленте.

 

Комментарии

17.08.2017 09:12
guest

Толпа бездельников

0  0
17.08.2017 09:56
- гость -

Купаться голышом - офигеть революция. Они там помешаны все на революциях.

0  0
17.08.2017 10:00
- гость -

А наше Нашествие 2017 было круче. Грязи было больше!

0  0
17.08.2017 10:03
- гость -

Кролик мусолил капустный листок

0  0
17.08.2017 10:44
- гость -

В 69-м цветное фото такого качества? Класс!

0  0
17.08.2017 10:44
4ugun

Эрика Картмана там не хватает.

0  0
17.08.2017 11:00
- гость -

А после состряпали 3млрд человек, а жратвы то не заготовили им.....

0  0
17.08.2017 11:46
- гость -

Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать.
Соответственно и отхожих мест не было, и все это в чистом поле!

Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был — забыл, кого".
Забыл, кого...

0  0
17.08.2017 12:45
Кот.Без сапог.

Прям как день города лет 15 назад. Только без Хендрикса и Кокера

0  0
17.08.2017 14:26
- гость -

Это фестиваль свиней? Дааа уж...

0  0
17.08.2017 15:33
- гость -

Да плевать на мусор и грязь, суть то в ощущении свободы и ожидании чего-то нового, что вот-вот случиться... Но любителям ходьбы строем этого не понять...

0  0
16.08.2019 06:27
Андрей

А ведь сейчас эти люди с фото - которые дожили - уже почтенные деды и бабки. И им есть что вспомнить))

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