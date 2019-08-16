Вудстокская ярмарка музыки и искусств ("Вудсток") прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США). Событие посетили около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Первоначально фестиваль был запланирован на 15-17 августа, однако продлился до 18 числа.
Пробки по дороге на "Вудсток" были впечатляющими: люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров до места проведения фестиваля.
Во время мероприятия умерло три человека: один от передозировки героином, второй был сбит трактором, третий упал с высоких конструкций. Произошло два неподтвержденных рождения детей.
Фронтмен Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти позже так высказался о мероприятии: "Поколение Вудстока? – о да, класс. Пятидесятимильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать. Льет дождь, все спят в грязи. "Мужик, это было классно! Какой пати! Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был – забыл, кого".
Приезжали на фестиваль и два фотокорреспондента журнала LIFE – Джон Доминис и Билл Эппридж. Их фотографии вы можете увидеть в нашей фотоленте.
Комментарии
Толпа бездельников
Купаться голышом - офигеть революция. Они там помешаны все на революциях.
А наше Нашествие 2017 было круче. Грязи было больше!
Кролик мусолил капустный листок
В 69-м цветное фото такого качества? Класс!
Эрика Картмана там не хватает.
А после состряпали 3млрд человек, а жратвы то не заготовили им.....
Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать.
Соответственно и отхожих мест не было, и все это в чистом поле!
Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был — забыл, кого".
Забыл, кого...
Прям как день города лет 15 назад. Только без Хендрикса и Кокера
Это фестиваль свиней? Дааа уж...
Да плевать на мусор и грязь, суть то в ощущении свободы и ожидании чего-то нового, что вот-вот случиться... Но любителям ходьбы строем этого не понять...
А ведь сейчас эти люди с фото - которые дожили - уже почтенные деды и бабки. И им есть что вспомнить))