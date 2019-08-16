Вудстокская ярмарка музыки и искусств ("Вудсток") прошла с 15 по 18 августа 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел (штат Нью-Йорк, США). Событие посетили около 500 тысяч человек, а среди выступавших были такие исполнители, как The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Первоначально фестиваль был запланирован на 15-17 августа, однако продлился до 18 числа.

Пробки по дороге на "Вудсток" были впечатляющими: люди оставляли свои машины и шли пешком несколько километров до места проведения фестиваля.

Во время мероприятия умерло три человека: один от передозировки героином, второй был сбит трактором, третий упал с высоких конструкций. Произошло два неподтвержденных рождения детей.

Фронтмен Creedence Clearwater Revival Джон Фогерти позже так высказался о мероприятии: "Поколение Вудстока? – о да, класс. Пятидесятимильная автомобильная пробка. Ни еды, ни воды, ни крыши над головой, негде спать. Льет дождь, все спят в грязи. "Мужик, это было классно! Какой пати! Кого, спрашиваешь, я видел прошлой ночью? Так я же обдолбанный был – забыл, кого".

Приезжали на фестиваль и два фотокорреспондента журнала LIFE – Джон Доминис и Билл Эппридж. Их фотографии вы можете увидеть в нашей фотоленте.