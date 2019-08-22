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Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 78 лет назад – 22 августа 1941-го. С тех пор выражение "наркомовские 100 грамм" стало нарицательным.

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