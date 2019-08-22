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Постановление, регламентирующее выдачу водки в соединениях Красной армии, было принято ровно 78 лет назад – 22 августа 1941-го. С тех пор выражение "наркомовские 100 грамм" стало нарицательным.
Портал Amic.ru предлагает подборку интересных фактов о снабжении войск крепким алкоголем.
- В ходе Великой Отечественной войны водку в войсках начали выдавать уже в июле 1941 года, хотя официальное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) под грифом "секретно" Иосиф Сталин подписал только в августе.
- 25 августа 1941 года был подписан приказ "О выдаче военнослужащим передовой линии действующей армии водки по 100 граммов в день", уточняющий действие сталинского постановления. Этот документ оговаривал, что наравне с бойцами, сражающимися на передовой, водку должны получать летчики, выполняющие боевые задания, а также инженерно-технический состав аэродромов действующей армии.
- Водку развозили по фронтам в железнодорожных цистернах. Непосредственно на местах ее переливали в бочки или молочные бидоны и отправляли в части и подразделения.
- После того как в 1942 году на фронтах сложилось тяжелое положение, выдача водки была дифференцирована. "Наркомовские 100 грамм" сохранялись только для тех частей на передовой, которые вели наступательные операции.
- Остальные же части получали водку только по праздникам – в годовщину революции, на Новый год, день Красной армии, Первомай и др.
- Незадолго до начала наступления Красной армии под Сталинградом порядок выдачи алкоголя вновь изменили – выдачу 100 граммов возобновили для всех, кто находился на передовой и вел боевые действия.
- В 1943 году нормы выдачи спиртного в частях вновь изменили, оставив водку в ежедневном режиме только в наступательных частях.
- Отмена выдачи водки в армии произошла в мае 1945 года после победы над фашистской Германией.
- Нет однозначного мнения, положительным или отрицательным был реальный эффект от "наркомовских 100 грамм" в войсках. Одни исследователи этого вопроса указывают на то, что употребление спиртного негативно сказывалось на боеспособности частей, другие подчеркивают, что водка была реальным лекарством от сильнейших стрессов, которые испытывали бойцы.
- В послевоенных Вооруженных силах алкоголь в виде сухого вина в количестве 100 граммов в день выдавался только экипажам атомных подводных лодок ВМФ СССР в период боевого похода.
Комментарии
Чтобы нестрашно погибать было.
Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!
Не пьют на небеси, а на Руси только подноси!
Не интересно Вы лучше про бухих фашистов в Сталинграде или укрофашистов раскажите
Немецкие фашисты от шнапса не просыхали и самогонку нашу лакали.
Если бы не эти 100 грамм, то психов бы было в разы больше, чем у пиндосов после Вьетнама. Это реальный антидепрессант.
Да и что такое 100мл водки русскому человеку???
А ещё им полагалась махорка. Это я дебилам законотворцам говорю, которые под предлогом заботы о моем здоровье лезут нагло в мой карман.
Ответе знающие люди! Правда ли что под махоркой понималась марихуана и то что солдатика её активно покуривали???
22.08.2017 14:17
гоги
Сам подумай что с тобой будет, если раз 10 в день и каждый день курить марихуану?
Алкоголиков кстати было полно после войны. Народ этими 100 граммами поспаивали капитально.
Но учитывая ситуацию, винить кого-то или даже просто оценивать я не возьмусь.
что такое 100 грамм алкоголя - ничего, меньше двух бутылок пива. Тем более, что выдавали именно для тех, кто в окопах на передовой был. Многие и употребить не успевали. Обыкновенный тоник. Ибо кофе и чай как-то не по карману стране были
водка помогала войну выигрывать, поскольку реально помогала психологически. Страх отступал!!! ВОТ ИМЕННО ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ВЛАСТЬ БОРЕТСЯ С ПРОДАЖЕЙ СПИРТНОГО! ведь алкаши ее всегда найдут, а нормальным людям (не богаты с народной культурой питья) создали трудности. Чтобы люди вдруг по пьяни революцию не устроили, потеряв страх от очередной бутылочки водки!!
22.08.2017 08:40
- гость -
ой, я вас умоляю!!! что такое 100 грамм для взрослого мужика?
Петр Тодоровский. На войне он был командиром взвода. «Конечно, перед боем ходили и раздавали бойцам водочку. Для храбрости, как полагается. На передовой появлялся бак со спиртом, и кому – сто грамм, кому – сто пятьдесят. Те бойцы, кто постарше, не пили. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. «Старики» знали, что от водки добра ждать не приходится» . Отрицательно отзывался о «наркомовских 100 граммах» и Григорий Чухрай: «Нам в десанте давали эти пресловутые «сто грамм», но я их не пил, а отдавал своим друзьям. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок не пить до конца войны». А сколько погибло от цироза печени уже после войны ? Цифры есть и их можно найти.
Алкоголиков кстати было полно после войны.
А было бы полно психов.
Спиртное во всех армиях мира всегда выдавали и выдают до сих пор не столько для
подавления стресса у бойцов, а в первую очередь для дезинфекции желудочно-кишечного
тракта и профилактики соответствующих заболеваний.
....если-бы не эти 100грамм, не увидел бы я своего деда никогда...воевал он в составе 40-ой армии радистом-корректировщиком....рано утром 24 января 1943 началась Воронежско-Касторненская наступательная операция, а вместе с ней началась метель и температура опустилась ниже - 20°при порывах ветра от 17 м/сек...дальше рассказывать смысла не имеет....
о каком таком "для храбрости" вы здесь распинаетесь? при первом же обстреле вся водка вылетает неизвестно куда, да и выдавали её после боя, отнюдь не перед ним, ну какой командир пойдёт в атаку с пьяными бойцами? для начала повоюйте, диванные эксперты
По поводу выдачи спиртного в послевоенные годы - автор не в курсе, что 100 гр сухого вина было положено на Боевой службе не только плавсоставу АПЛ и РПКСН (ТРПКСН) ВМФ, но и всему личному составу Разведывательных кораблей ВМФ, также, только на Боевой службе. Я сам проходил службу на славном МРЗК "Линза" в различных должностях, и знаю об этом не из учебников и т.д. И время было чудесное-офицерская молодость!