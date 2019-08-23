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Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских оккупантов в Курской битве значится в историческом календаре 23 августа. Это сражение, ставшее одним из ключевых в Великой Отечественной войне, завершилось 76 лет назад.

Курская битва продолжалась 49 дней и обозначила окончательный перелом во Второй мировой войне. Именно в рамках этого сражения у деревни Прохоровка произошла самая масштабная танковая баталия в истории человечества – здесь сошлись более тысячи единиц бронетехники.

В годовщину Курской битвы, ставшей великим эпизодом мужества и стойкости в истории нашего народа, портал Amic.ru предлагает подборку фотографий с полей этого сражения.





