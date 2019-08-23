Фото из открытых источников
Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских оккупантов в Курской битве значится в историческом календаре 23 августа. Это сражение, ставшее одним из ключевых в Великой Отечественной войне, завершилось 76 лет назад.
Курская битва продолжалась 49 дней и обозначила окончательный перелом во Второй мировой войне. Именно в рамках этого сражения у деревни Прохоровка произошла самая масштабная танковая баталия в истории человечества – здесь сошлись более тысячи единиц бронетехники.
В годовщину Курской битвы, ставшей великим эпизодом мужества и стойкости в истории нашего народа, портал Amic.ru предлагает подборку фотографий с полей этого сражения.
Комментарии
"в рамках этого сражения у деревни Прохоровка произошла самая масштабная танковая баталия в истории человечества – здесь сошлись более тысячи единиц бронетехники."
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На самом деле - самое крупное танковое сражение Второй мировой. Во время Войны Судного дня в 1973 году, на Синае в танковом сражении участвовало около 2000 танков с обеих сторон.
Если уж совсем уточниться, то как бы не под Монте-Кассимо)
Как говорил дед "взрослые мужики -"мама" кричали"
Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.
Нужно помнить о том, как героически сражались наши предки, как они работали, строили и как честно жили. Сейчас этого нет, вся совесть, честность и старание в бабках растворились.
Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.
на этом фото свои танки пехоту обкатывают
23.08.2018 09:19
гость
Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.
на этом фото свои танки пехоту обкатывают
"На Курской дуге. Обкатка пехоты танками, 1943 год". работа знаменитого фоторепортера Маркова-Гринберга.
Да не важно, в ушанках они лил нет, крупное или нет сражение, самое главное, что эти люди отстояли нашу Родину. Их уже нет в живых, а мы живем благодаря им.
23.08.2017 15:54
- гость -
Нужно помнить о том, как героически сражались наши предки, как они работали, строили и как честно жили. Сейчас этого нет, вся совесть, честность и старание в бабках растворились.
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Какая глупость. И тогда наравне с честными благородными людьми были подлецы и предатели, и сейчас полно и первых, и вторых.