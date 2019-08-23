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Огненная дуга: фотохроника Курской битвы

, ИА "Амител"
Советские войска 76 лет назад одержали победу в ключевом сражении Великой Отечественной войны

Фото из открытых источников

Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских оккупантов в Курской битве значится в историческом календаре 23 августа. Это сражение, ставшее одним из ключевых в Великой Отечественной войне, завершилось 76 лет назад.

Курская битва продолжалась 49 дней и обозначила окончательный перелом во Второй мировой войне. Именно в рамках этого сражения у деревни Прохоровка произошла самая масштабная танковая баталия в истории человечества – здесь сошлись более тысячи единиц бронетехники.

В годовщину Курской битвы, ставшей великим эпизодом мужества и стойкости в истории нашего народа, портал Amic.ru предлагает подборку фотографий с полей этого сражения.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

23.08.2017 08:09
- гость -

"в рамках этого сражения у деревни Прохоровка произошла самая масштабная танковая баталия в истории человечества – здесь сошлись более тысячи единиц бронетехники."
---
На самом деле - самое крупное танковое сражение Второй мировой. Во время Войны Судного дня в 1973 году, на Синае в танковом сражении участвовало около 2000 танков с обеих сторон.

1  0
23.08.2017 09:01
Читатель

Если уж совсем уточниться, то как бы не под Монте-Кассимо)

0  0
23.08.2017 09:20
- гость -

Как говорил дед "взрослые мужики -"мама" кричали"

0  0
23.08.2017 09:57
Кот.Без сапог.

Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.

0  0
23.08.2017 15:54
- гость -

Нужно помнить о том, как героически сражались наши предки, как они работали, строили и как честно жили. Сейчас этого нет, вся совесть, честность и старание в бабках растворились.

0  1
23.08.2018 09:19
гость

Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.

на этом фото свои танки пехоту обкатывают

0  0
23.08.2019 11:28
- гость -

23.08.2018 09:19
гость
Фото солдат в окопе в ушанках не в строчку. Сражение жарким летом было.

на этом фото свои танки пехоту обкатывают

"На Курской дуге. Обкатка пехоты танками, 1943 год". работа знаменитого фоторепортера Маркова-Гринберга.

0  0
23.08.2019 11:55
- гость -

Да не важно, в ушанках они лил нет, крупное или нет сражение, самое главное, что эти люди отстояли нашу Родину. Их уже нет в живых, а мы живем благодаря им.

0  0
23.08.2019 12:16
- гость -

23.08.2017 15:54
- гость -
Нужно помнить о том, как героически сражались наши предки, как они работали, строили и как честно жили. Сейчас этого нет, вся совесть, честность и старание в бабках растворились.
-----------------
Какая глупость. И тогда наравне с честными благородными людьми были подлецы и предатели, и сейчас полно и первых, и вторых.

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