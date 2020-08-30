Фото из открытых источников
Очаровательной голливудской актрисе Кэмерон Диаз 30 августа исполняется 48 лет. Фотографии звезды совсем не выдают ее возраст.
Успешная модель и популярная актриса по-прежнему покоряет мир своей великолепной улыбкой и дьявольской хитринкой в глазах.
В январе 2020 года Кэмерон Диаз рассказала поклонникам о том, что они с мужем стали родителями чудесной дочки. Отмечается, что у Кэмерон это первый ребенок.
Каким образом малышка появилась на свет – неизвестно. Судя по фотографиям, сделанным в разные периоды прошедших девяти месяцев, Диаз рожала не сама. Ранее сообщалось, что она рассматривала варианты суррогатного материнства и усыновления.
Комментарии
Потрясающая.Ей даже раздеваться не надо.Глаза разденут с её молчаливого согласия.
Скоро первое сентября...она очень плохая училка
30.08.2020 07:34
)
Она дебютировала в гораздо более откровенных фильмах...