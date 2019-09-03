Фото: 24smi.org
Советско-американскому писателю и журналисту Сергею Довлатову 3 сентября исполнилось бы 78 лет.
Сегодня трудно сказать, является ли он классиком или же современником отечественной литературы. Однако совершенно ясно, что он оставил в ней большой след и имеет огромное количество почитателей своего таланта.
Хорошо известно, что Сергей Довлатов был человеком ироничным и острым на язык. Ко дню рождения писателя портал Amic.ru предлагает подборку его афоризмов.
- Трудно выбрать между дураком и подлецом, особенно если подлец еще и дурак.
- У Бога добавки не просят.
- Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь.
- Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь.
- О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе его – ни единой брошюры. Мне кажется, зря.
- Не надо быть как все, потому что мы и есть как все.
- Наша память избирательна, как урна.
- Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать.
- Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
- Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря – беспринципных.
- После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов.
- Деньги – это свобода, пространство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету.
- Юмор – украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом.
- Я настолько высокий, что мне, чтоб побриться, надо влезть на табурет.
- Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то.
- Женщина как таковая является чудом.
- Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк.
- Я не интересуюсь, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут.
- Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
- Мещане – это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо;
- Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой.
- Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит.
- Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 3 сентября 2017 года
Комментарии
Отличная подборка! Спасибо!
Я вас люблю.И даже возможный триппер меня не остановит! Огонь.
Я предпочитаю быть один,но рядом с кем то. Счас все такие.
Человек человеку — всё, что угодно… В зависимости от стечения обстоятельств.