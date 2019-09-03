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У Бога добавки не просят: лучшие афоризмы Сергея Довлатова

, ИА "Амител"
Неповторимому советскому писателю 3 сентября исполнилось бы 78 лет

Фото: 24smi.org

Советско-американскому писателю и журналисту Сергею Довлатову 3 сентября исполнилось бы 78 лет.

Сегодня трудно сказать, является ли он классиком или же современником отечественной литературы. Однако совершенно ясно, что он оставил в ней большой след и имеет огромное количество почитателей своего таланта.

Хорошо известно, что Сергей Довлатов был человеком ироничным и острым на язык. Ко дню рождения писателя портал Amic.ru предлагает подборку его афоризмов.

  • Трудно выбрать между дураком и подлецом, особенно если подлец еще и дурак.
  • У Бога добавки не просят.
  • Хорошо идти, когда зовут. Ужасно, когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь.
  • Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь.
  • О вреде спиртного написаны десятки книг. О пользе его – ни единой брошюры. Мне кажется, зря.
  • Не надо быть как все, потому что мы и есть как все.
  • Наша память избирательна, как урна.
  • Я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать.
  • Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
  • Окружающие любят не честных, а добрых. Не смелых, а чутких. Не принципиальных, а снисходительных. Иначе говоря – беспринципных.
  • После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов.
  • Деньги – это свобода, пространство, капризы... Имея деньги, так легко переносить нищету.
  • Юмор – украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом.
  • Я настолько высокий, что мне, чтоб побриться, надо влезть на табурет.
  • Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то.
  • Женщина как таковая является чудом.
  • Когда я творю для газеты, у меня изменяется почерк.
  • Я не интересуюсь, что пишут обо мне. Я обижаюсь, когда не пишут.
  • Скудность мысли порождает легионы единомышленников.
  • Мещане – это люди, которые уверены, что им должно быть хорошо;
  • Не думал я, что самым трудным будет преодоление жизни как таковой.
  • Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит.
  • Молчание – огромная сила. Надо его запретить, как бактериологическое оружие.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 3 сентября 2017 года

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

3.09.2017 09:10
- гость -

Отличная подборка! Спасибо!

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3.09.2018 09:26
9

Я вас люблю.И даже возможный триппер меня не остановит! Огонь.

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3.09.2018 09:27
- гость -

Я предпочитаю быть один,но рядом с кем то. Счас все такие.

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