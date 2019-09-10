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Великолепный британский режиссер Гай Ричи 10 сентября празднует свой день рождения. В 2019 году ему исполняется 51 год. Этот мастер криминальной комедии уже давно снискал славу одного из главных киношных хулиганов, снимая фильмы, наполненные черным юмором и закрученным сюжетом.

Чопорные любители авторского кинематографа зачастую воротят носом, говоря о лентах Ричи, что они прямолинейны и неинтересны. Однако, если удосужиться разобрать его фильмы по отдельным сценам, то можно увидеть, что этот британец является талантливейшим сценаристом и даже во многом настоящим драматургом.

В день рождения Гая Ричи портал Amic.ru предлагает ТОП-5 его фильмов, обязательных к просмотру.

Карты, деньги, два ствола

Дебютная полнометражная лента, вышедшая на экраны в 1998 году, сразу же сделала Гая Ричи самым обсуждаемым режиссером Туманного Альбиона. Простая история о четырех друзьях, которые не прочь подзаработать на черных делишках, замешанная на искрометных диалогах и шутках вкупе с динамичным развитием событий в кадре, стала классикой криминальной комедии и кинематографа вообще. Из бонусов – именно эта картина открыла дорогу в большой кинематограф для неподражаемого Джейсона Стэйтема.

Большой Куш

Это вторая большая работа Гая Ричи. Место действия и обстоятельства происходящего примерно те же, что и в "Картах, деньгах и дымящихся стволах". История о попавших в непростую ситуацию лондонских парнях, вращающихся рядом с большими криминальными боссами. Все те же непревзойденные диалоги главных героев, разбираемые на цитаты, все те же лихие повороты сюжета, все тот же бандитский Лондон, все тот же набирающий киношный вес Джейсон Стэйтем. Плюс, на сладенькое, Брэд Питт, просто потрясающе сыгравший цыгана-боксера из лондонского пригорода.

Рок-н-ролльщик

В этой ленте Гай Ричи остается верен своему фирменному стилю, опять же повествуя о злоключениях хороших лондонских бандитов, волею судеб столкнувшихся с плохими лондонскими бандитами. Джерард Батлер и Том Харди в главных ролях прекрасно отыгрывают своих персонажей и являются вишенкой на торте очередного шедевра о криминальном Лондоне.

Шерлок Холмс/Шерлок Холмс. Игра теней

Конечно, два фильма Гая Ричи, посвященных великому сыщику, можно и нужно рассматривать отдельно – каждый из них является совершенно самодостаточным произведением киноискусства. Но все же объединим две эти картины удобства ради и скажем – это отличное прочтение истории о гениальном детективе, совершенно не связанное с оригинальными героями Артура Конан Дойля. Видимо, Гай Ричи решил копнуть поглубже к истокам бандитского Лондона. И, надо признать, у него это отлично вышло. Холмс в исполнении авантюрного Роберта Дауни-младшего и стильный Джуд Лоу в образе Уотсона – великолепная находка режиссера.

Агенты А.Н.К.Л.

За этот фильм Гаю Ричи следует сказать отдельное спасибо. Утонченный шпионский боевик, повествующий о временах Холодной войны и глобального противостояния Запада и СССР. Волею судеб агент КГБ Илья Курякин в исполнении Арми Хаммера и агент ЦРУ Наполеон Соло, которого играет Генри Кавилл, вынуждены работать в одной связке, чтобы обезвредить международную банду, разрабатывающую ядерное оружие. По мере развития сюжета главные герои из принципиальных врагов превращаются в приятелей, понимающих все изъяны правительств их стран. Что важно – это кино вышло в 2015 году, когда отношения России и Запада резко охладели. Гай Ричи в этом фильме выступил настоящим примирителем человечества и филантропом. Жаль, что в мире реальной политики этого никто не заметил. К просмотру обязательно!

P.S.

Немаловажно, что почти в каждом фильме Гая Ричи так или иначе раскрывается "русская тема" – в картинах режиссера постоянно фигурируют персонажи, являющиеся выходцами из нашей необъятной родины. Возможно, именно поэтому отечественный зритель так ценит этого остроумного и ироничного британца.





