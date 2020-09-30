Одна из самых сексуальных и красивых актрис мирового кино Моника Беллуччи отмечает 30 сентября 56-й день рождения. Даже в свои годы итальянка выглядит невероятно роскошно.
Ко дню рождения этой великолепной женщины публикуем самые лучшие ее фотографии.
Комментарии
белуччи и зета-джонс наше фсе!!!
Сколько же нереализованных фантазий в мире с ней связано...
Пузырек прикольный из пены
а в зрелом возрасте - у меня там опять все всколыхнулось! Моника, молодца! Держись там!
жируха типичная. Любимица всех жирух, не следящих за собой. Даже муж евойный гулял от ее жирного тела, и в итоге бросил. Хотя лицо у нее красивое.
Она просто очень красивая женщина от природы
наша Анна Самохина ни в чём не уступает,а может и превосходит.Царство ей небесное!
В каком месте она жируха? Гость, ты там обдолбался что ли?
Она просто крупная!нравится она и кидман!хотя абсолютно разные
Самохина,Сотникова.....у нас их много красивых
Смотрел ее в гостях у Вани Урганта, мне показалось, или она глупенькая?
просто она не говорит по русски а ваня не знает итальянский
13-й снимок просто великолепен, взгляд завораживает!
8.11.2017 13:53
- гость -
У Моники неповторимый шарм, она уникальна и притягательна! Не идеальная, ни худая, ни толстая - но глаз невозможно оторвать! Ее нельзя сравнивать ни с тощими модельками-анарексичками, ни с дойными коровами типа семинович, она в своем совершенстве как инопланетянка среди них.
кстати смотрела я на ее мужа.. что она в нем нашла.. нервы ей трепал.. потом присмотрелась.. наверное есть в нем что то .черт
Да уж,,, это не Мисс Барнаул, которую недавно выбрали. А ведь у нас тоже есть действительно красивые девочки.
Хороша, без вопросов. В молодости вообще была огонь !
я бы ей отдался
и не раз
На мой взгляд - самая сексуальная и самая красивая женщина нашего времени.
30.09.2020 13:09
- гость -
Шарлиз Терон, снимается только в фильмах "не очень" последнее время. А ведь есть еще Эшли Джад
Моника само совершенство!!!