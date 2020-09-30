Одна из самых сексуальных и красивых актрис мирового кино Моника Беллуччи отмечает 30 сентября 56-й день рождения. Даже в свои годы итальянка выглядит невероятно роскошно.

Ко дню рождения этой великолепной женщины публикуем самые лучшие ее фотографии.