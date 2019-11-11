фото: pikabu.ru
Фотоловушка – лесная камера с датчиком движения. Такая камера может быть в ожидании до нескольких месяцев. Любое движение рядом с ней фиксируется.
Что из этого получилось, смотрите в нашей фотоленте.
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фото: pikabu.ru
Фотоловушка – лесная камера с датчиком движения. Такая камера может быть в ожидании до нескольких месяцев. Любое движение рядом с ней фиксируется.
Что из этого получилось, смотрите в нашей фотоленте.
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Комментарии
это не еноты. это "твари" какие-то)
на последнем фото - девочка ночью в лесу?
ЖУТЬ КАКАЯ ТО)(((((((()))девочка на последнем фото ни кого не смутила!!фото животных.....хааа !блин страшно капец
Это не девочка это приведение
Где еноты - там на 90% воровство)))
Фото с девочкой выглядит крипово...
Олень с застрявшим ведром в рогах это очень смешно?