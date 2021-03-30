Договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки был подписан 154 года назад – 30 марта 1867-го. Император Александр II продал полуостров за 7,2 миллиона долларов. При этом 49-м штатом США Аляска стала лишь 3 января 1959 года.
По сей день история передачи этой земли окутана тайнами. Существует версия, что Аляску никто не продавал, а сдали на 100 лет в аренду, и Никита Хрущёв в 1957 году просто отдал её американцам. Многие историки утверждают, что договор о передаче Аляски Соединенным Штатам не подписывался ни Российской империей, ни СССР.
Главной причиной продажи земли можно назвать её удаленность. У империи не было ни средств, ни ресурсов на развитие такой далёкой территории. Кроме этого, на Аляску начали подтягиваться американские старатели и англичане, и русское правительство опасалось войны, к которой не было готово. И тогда родилась идея о продаже. Первой она появилась у брата императора, Константина Романова, который занимал пост главы Морского штаба России. Это предложение Александр II одобрил и подписал договор о продаже заморских земель за 0,05 доллара за гектар со всем имуществом, на нём расположенным.
Официальная церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года. Сразу после передачи территории США в Ситку вошли американские войска, которые разграбили Собор Архангела Михаила, частные дома, а генерал Джефферсон Дэвис приказал всем русским оставить свои дома американцам.
Факт: когда покупалась Аляска, за одно-единственное трёхэтажное здание в центре Нью-Йорка казначейство штата выложило больше, чем американское правительство за весь полуостров.
Интересно, что на Аляске был введён действовавший в США григорианский календарь. Таким образом, жители Аляски легли спать 6 октября, а проснулись 18 октября.
Ещё одна тайна касается денег, которые получила Российская империя за земли. Корабль "Оркни" с золотыми слитками, купленными на доллары в Лондоне, затонул, когда подходил к Санкт-Петербургу. Компания, зарегистрировавшая груз, объявила себя банкротом, и ущерб возместили только частично. А на полуострове в это время началась золотая лихорадка, и за 30 лет там добыли золота на 200 миллионов долларов.
Комментарии
А почему о Калифорнии ни слова?
Заплатили 7 мильенов, хотя в договоре стояла цифра 18 мильенов.
Меньше половины стоимости. А оспорить сделку до сих пор никто не решился.
а вы говорите корупция...
В принципе и 7 миллионов не плохо. За то, чтобы присвоить чужое и продать соседу. О том, что это как бы земля алеутов и эскимосов не принято вспоминать. Неприятно наверное когда на тебя и твою родину сначала объявляется хозяин, а потом еще и продает соседу.
30.03.2019 09:01
- гость -
ну так-то вся территория США отжата у индейцев посредством крупнейшего геноцида в истории человечества
Сейчас там красота и порядок, судя по фото. А если бы была нашей, был бы бардак, разруха и грязь по колено, как в любом северном посёлке
10:12
Давай, расскажи нам о 100 миллионах убитых индейцев)))
Забрать назад с репарациями.
Что говорить - мудрое было руководство, не временщики как сейчас - вовремя продали, а иначе эти земли бы просто отняли...
Раньше, дневным давно, вся земля была наша, пока не случилось космическая катастрофа. Этим сразу же воспользовались не чистые душой люди. Стали отщипывать от нас территории, называть их на свой лад, придумывать языки, переписывать историю, собирать и уничтожать источники информации (Петр собрал и куда-то дел книги со всей России), сегодня нам внушают что русские плохие, пьяницы, произошли от дикарей... Раньше Аляска, сегодня Украина, Белоруссия не получилась... И это только то что мы помним, то что нам ещё не запретили помнить!? А ещё нам не запретили помнить народный фольклор, то что не возможно подделать и выдать за официальную изТоррыю...
Помните! Только нам, живущим в России, говорящим на русском языке, придется восстанавливать настоящую человеческую жизнь на всей земле, со всеми её естественными правами каждого!!!
Даже уже в Англии молодежь опомнилась и выходит на улицу с плакатами Маркса, Энгельса, Ленина, за Сталина выходят! Поняли люди куда их завели буржуи!? Ну а уж нам сам бог велел...
30.03.2021 08:42
- гость -
Сам понял, что написал? Какие из Маркса и Энгельса русские или советские?
Видео:
Красная молодежь Великобритании
Я то как раз понимаю что пишу...
А у вас мозги совсем протухли!
Это все равно если я у вас спрошу: какая такая американская демократия и разделение властей из теории француза Монтескьё?
Бедные вы! Потому что совсем у вас мозги запудренные...
А советские это уже Ленин вывел из теории Маркса и Энгельса с применением к нашему историческому прошлому, когда везде жили кровными родовыми общинами, а у нас местными общинами и что бы учесть интересы всех приходилось выбирать десятских сотских, тысячских, от этого Ленин и предложил Советы как исторически сложившееся у нас. Исторически это м была настоящая демократия! А не сегодняшнее фуфло от французов Монтескьё, Гельотена, Вольтера, Франклина...
08:53 - гость -
Спасибо, есть чему поучиться. И это в Англии, оплоте капитализма? Не ожидал!
Видео полностью называется:
Специальный репортаж «Красная молодежь Великобритании»
«Красная молодежь» – это молодёжное крыло Коммунистической партии Великобритании. Своей целью организация ставит социалистическую революцию в стране. Молодые люди занимаются изучением и пропагандой теории марксизма-ленинизма.
Обращайтесь
30.03.2021 09:26
про
Спасибо, есть чему поучиться.
Учись, ленинец. К памятнику Сеятеля сходи поплачь.
09:38 - гость - "К памятнику Сеятеля сходи поплачь."
А при чем это, что хотел то сказать?
Извини. Сказать было не чего, в голове каша и бардак, но очень сильно захотелось что-то ляпнуть. Вот и вырвалось.
30.03.2021 09:53
- гость -
не чего
Вот где бардак.
09:53- гость -
Может хотел сказать, что на месте Сеятеля был памятник Ленину и поплакать из-за его сноса?
По поводу сноса: реалистами надо быть. Если свергли Советскую власть, то что теперешним буржуям какой-то памятник, имеющий отношение к той эпохе. Обидно за жителей, которые привыкли к историческому облику площади. Но ничего нельзя сделать, приходится мириться с этим. Пустое это топтаться вокруг памятника и плакать о его потере, другим надо заниматься коммунистам, так чтобы могли за собой поднять такие массы людей, против желания которых власть не смогла бы возразить. Бороться надо против сегодняшнего режима, а не украшать сегодняшний режим памятниками прошлого.
Даже уже в Англии молодежь опомнилась и выходит на улицу с плакатами Маркса, Энгельса, Ленина, за Сталина выходят!
Хорошо бы к ним все вотэтовот, а мы бы на них посмотрели потом, посочувствовали))
30.03.2021 10:20
про
Нормально ты так здесь вскрылся. Консерва доморощенная.
30.03.2021 10:20
про
другим надо заниматься коммунистам
Коммунисты при сегодняшней ситуации уже пять раз бы развалили страну, как это они сделали в начале 90-х, свалив всё потом на своих однопартийцев - Горбачева и Ельцина.
Александр II продал полуостров
А Хрущев так подарил
другим надо заниматься коммунистам, так чтобы могли за собой поднять такие массы людей
Во главе с Навальным?
Какая труха в головах у местных комментаторов....
Продолжаю поражаться глубиной падения уровня интеллекта местной публики...
Труха сейчас у большинства, блогеры сейчас образованием ведают
Смотря что считать трухой? Хотя это тоже сугубо ваше личное мнение.
Но против исторических фактов переть трудно, но не НЕвозможно.
КПРФ сегодня это фикция, я бы даже сказал фрикция. Мертвая партия угодная правящей верхушке!
Будущее за молодежью ЛКСМ, левый франт, РотФронт например, и другие социалистические движения.
А может пора забрать назад?
Обязательно вернём.Но потом.
Повезло, вырвались из мордора. А так бы ни малой вам авиации, ни ежемесячной выплаты от сырьевой ренты и компенсаций в суровых климатических условиях каждому жителю. Чухались бы как соседняя Чукотка с голым задом.
Интересно, если бы Алтайский края китайцам продали, мы бы сейчас лучше жили?
30.03.2021 13:21
гость
Лучше, но не на этих территориях.
30.03.2021 12:55
АБОРИГЕН
Чухались бы как соседняя Чукотка с голым задом.
Чукотку то сегодняшнюю видел? Погугли Анадырь фото.
Бывший губернатор Чукотки сейчас в Лондоне живет. Возможно, что губернатор Аляски по сравнению с ним голозадый лох
30.03.2021 13:29
АБОРИГЕН
Лучше, но не на этих территориях
Конкретно в китайском Барнауле жили бы лучше?
Если бы в свое время Алтайский края китайцам продали, вместо Томенко был бы первый секретарь Коммунистической партии Китая по Алтайскому краю Вик Пет Томь
Первый секретарь Томь мне подходит.
А абрвалгГешу его бабка бы даже не родила, а родила бы какого-нибудь хуньСуня...
Ладно раз такие люди (нелюди) тут появились, сабж испорчен.
всем Пока!
Странно как-то, в одну кучу смешать учение еврея Маркса, его подельника немца Энгельса, приправив это трудами Ульянова-Ленина, вспомнив добрым словом грузина Джугашвили-Сталина... и считать это всё "рускостью"...
Огромный подлый междусобойчик, затеяненый некими картавыми товарищами из-за пределов линии осёдласти и поддержанный всем буржуазным миром с целью рездирбанивания России вдруг стал отчего-то русским национальным праздником...
Где была бы та Россия сейчас, кабы не предатели внутри неё в 1917 году?
Её бы не было как раз с того самого 1917 года.
21 января (3 февраля) 1918 г. Председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета Я. Свердлов подписал декрет об аннулировании всех государственных займов царского и Временного правительств.
Умным людям в тот же момент было понятно, что войны России и запада не избежать! Уж очень много запад "занял" России зная что отдавать будет не чем, кроме земли и ресурсов, но пришли большевики и показали западу дулю, что собственно и спутало их планы. Собственно поэтому наши предки так сражались на ВОВ, потому что знали что умирают за то что бы просто Россия осталась как государство.
Запад и не верил что у большевиков что то получится, отпустил своих учёных, инженеров во время своей депрессии к нам, а когда увидели что можно за 4 года сделать сообща, сразу вернули всех обратно и ещё запретили всем торговать с Россией даже за золото, только за хлеб!!! Знали сволочи что года будут неурожайными. Это и были первые санкции против нас.
А из свежего про картавых и нас советую посмотреть:
Евреи в истории СССР. правда и вымысел. А.Колпакиди, И.Шишкин