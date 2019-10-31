фото: www.eatliver.com
По традиции канун Дня всех святых считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одного дома к другому, требуя от хозяев угощения.
Основными темами Хеллоуина являются смерть, оккультизм и монстры. Современные хеллоуинские костюмы не блещут оригинальностью, и напугать ими почти нельзя.
Как одевались на Хеллоуин раньше, когда действительно было жутко, смотрите в нашей фотоподборке.
Комментарии
Это не наш праздник. Какого хрена писать о нем каждый день. Амик, складывается впечатление, что Вам реально не о чем написать...
Владик, так какого лешего ты лезешь в не свой праздник?
Влад, а какой праздник ваш? Пасха или пасхет?