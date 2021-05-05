фото: kulturologia.ru
В нынешний век продвинутых технологий и интернета подделать фотографию или картинку довольно легко.
В реальности представленных фотографий сомневаться не стоит.
фото: kulturologia.ru
В нынешний век продвинутых технологий и интернета подделать фотографию или картинку довольно легко.
В реальности представленных фотографий сомневаться не стоит.
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Комментарии
Красота
Человечество раньше времени вымрет)
Ой это не туда написал!!!
Колумбийца на допинг проверяли интересно
Ширма для реставрации зачетная, нашим такую же делать.