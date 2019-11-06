Фото из открытых источников
Оскароносная уроженка солнечной Аризоны Эмма Стоун, которую называют одной из самых талантливых актрис своего поколения, празднует 6 ноября свое 31-летие.
Добившись в свои годы уже столь ошеломительного признания, Эмма не останавливается и продолжает покорять все новые вершины в мире киноискусства. Можно быть уверенными, что эта актриса не раз преподнесет нам сюрпризы перевоплощений и заставит нас любить кино еще больше.
К юбилею прекрасной голливудской звезды портал amic.ru подготовил фотоподборку с Эммой Стоун.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 6 ноября 2017 года
Комментарии
Дорогая Эмма если ты сейчас читаешь Амик. С днем рождения тебя, здоровья и простого бабского счастья тебе!!!!
Все в фэйсбуке поздравил её.
Красивенькая дамочка.
Эмма Уотсон красивее
если близкое фото, то фотошоп (обязательно), ну а если издалека, то и так сойдёт... у нас таких по улицам много ходит!!!
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ну где ты защитни(ца)к прекрасных европейских дам?? злись на меня за то что у нас в России красавиц больше...
Эмма Уотсон красивее
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в слове Томпсон опечатка)
6.11.2017 12:50
- гость -
ага. И не Эмма, а автомат )))
ну на счёт талантливая, спорно, совершенно скучная неинтересная актриса, пытались с ней фильмы смотреть, дважды ушли из кинозала с её участием
6.11.2017 12:17
- гость -
Эмма Уотсон красивее
да уж, антисекс