Михаил Задорнов на Алтае / Фото: fotki.yandex.ru/users/mn-zadornov

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет 10 ноября 2017 года. Артист длительное время лечился от онкологического заболевания.

Наиболее популярной и известной темой его заметок была критика западного, американского образа жизни, а также высмеивание особенностей русского менталитета. Его высказывания всегда бьют не в бровь, а в глаз.

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее ярких его цитат.