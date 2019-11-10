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Надо любить жизнь, а не ее смысл: яркие цитаты Михаила Задорнова

, ИА "Амител"
Знаменитый юморист ушел из жизни два года назад

Михаил Задорнов на Алтае / Фото: fotki.yandex.ru/users/mn-zadornov

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет 10 ноября 2017 года. Артист длительное время лечился от онкологического заболевания.

Наиболее популярной и известной темой его заметок была критика западного, американского образа жизни, а также высмеивание особенностей русского менталитета. Его высказывания всегда бьют не в бровь, а в глаз.

Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее ярких его цитат.

  • 2000 лет – эта эпоха соразмерна даже космическим масштабам. Эпоха началась Иисусом, а закончилась Ельциным…
  • Чем труднее становится девушку поднять, тем больше хочется ее бросить.
  • Чиполлино, когда готовит себе поесть, всегда добавляет что-то от себя.
  • А знаете ли вы, что после Олимпиады сборная России по стрельбе хотела застрелиться, но промахнулась?
  • Бог дождем освящает землю.
  • Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет больше жить плохо, и стал жить еще хуже. (О событиях 2014 года на Украине.)
  • В любовном треугольнике всегда один угол тупой!
  • Только наши на каждом углу сегодня могут кричать "Россия на краю пропасти!" и при этом призывать "Россия, вперед!"
  • Возраст человека делится на три стадии: "Детство. Юность и… "Вы отлично выглядите!". Есть, правда, еще четвертый этап – совсем грустный – "Вы прекрасно держитесь!".
  • Только русский человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть.
  • Только у нас, в России, от контролеров бегают всей электричкой!
  • Только наш человек оставляет на тарелке последний кусок, чтобы после ужина не мыть тарелку.
  • Мы имеем то правительство, которое нас потом имеет.
  • Если вы больше чем один день чувствуете себя счастливым, значит от вас что-то скрывают.
  • Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…
  • Выдвинутая президентом России программа сноса ветхого жилья поставит под сомнение дальнейшее существование России.
  • Страшное лохматое ушастое чудовище ночами бомжует в телефонной будке. (Чебурашка.)
  • Дружба народов в бывших республиках СССР – это когда все народы объединяются дружить против русских.
  • Старость – это когда ты нагибаешься завязать шнурки и думаешь, что бы еще сделать попутно?!
  • Если их капитализм загнивал социально, то наш социализм – капитально.
  • Согласно классической русской диете, есть надо один раз в день. Но с утра до вечера!
  • Если хочешь хорошо относиться к людям, не требуй, чтобы они хорошо относились к тебе.
  • Есть ученые люди, а есть – мудрые. Ученые – это те, которые много знают. А мудрые, – которые понимают то, что они знают.
  • Россия – великая страна с непредсказуемым прошлым! "Знаешь, я давно о Лондоне мечтала… Так хочется на Эйфелеву башню посмотреть! Что? Эйфелева не в Лондоне? А где, в Риме? Точно, ее ж древние греки построили! Она у них еще маяком работала. Я помню".
  • Правда всегда парадоксальна. Порой скажешь правду, говорят, ну, ты враль, а соврёшь – все удивляются, надо ж, как в жизни бывает!
  • Иногда движение вперед является результатом пинка сзади.
  • Подан проект нового закона – "Не убий и не укради". В третьем чтении депутаты его одобрили, но приступили к выработке поправок: сколько не укради…
  • Когда в России горят леса – не до смеха. Смешно будет, когда в Казахстане загорятся поля, засеянные коноплей!
  • Не можешь прокормить жену? Пропей ее!
  • Наше государство вечно! Ведь цивилизация погибает только после расцвета культуры…
  • Конечно, все знают, что в России есть две беды – дороги и дураки. В Грузии тоже две беды – Саакашвили и Саакашвили на второй срок! В Америке тоже две беды – Буш и Саакашвили на второй срок! В Ираке две беды – дураки и американцы… короче, у них одна беда! В Израиле две беды – свои дураки и дураки, мигрировавшие из бывшего СССР! В Монголии нет беды… там вообще ничего нет! Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме.
  • Лично для меня не так страшен приход Конца света, как потеря конца скотча! 
  • Ложь жене – безнравственность. Ложь коллегам, клиентам, покупателям – мошенничество. Ложь всему народу – политика.
  • Кто рано встает, тот всех достает!
  • Мне сегодня приснился кошмарный сон: будто заходит ко мне в комнату мое собственное сердце и спрашивает: "Ничего, что я без стука?!"
  • Есть три проявления Бога на земле: природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь помогает выжить, а чувство юмора пережить.
  • Для того чтобы быть другом, не обязательно быть собакой.
  • У нас есть два слова: Родина и государство. Родину мы любим. Поэтому Родина – "мать наша", а государство – "мать вашу!".
  • Мечта российских врачей, чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
  • Они жили долго и счастливо, пока не встретили друг друга.
  • Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков, и дать ему в рожу, когда он согласится.
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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

10.11.2019 07:19
- гость -

Ждать что под конец своей жизни до него дошло, что русские прородители всех народов и языков... А так бы мог до многих это донести и русские бы меньше мучились... Светлая память этому предку.

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