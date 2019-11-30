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Новости

Домашние животные, которых застали врасплох

, ИА "Амител"
Мы в ответе за тех, кого приручили

фото: 4tololo.ru

30 ноября во всем мире отмечается День домашних животных. Идея об учреждении этого праздника была озвучена в 1930 году в Италии на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

В России, кстати, он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных, хотя и не утвержден официально. 

Праздник посвящен всем одомашненным животным, чтобы еще раз напомнить человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".

Специально к этому дню amic.ru сделал фотоподборку животных, натворивших бед, но не переставших от этого быть милыми и смешными.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

30.11.2017 07:31
- гость -

30.11.2017 14:42
Арина

Колли в шляпе и ботинках - дело рук хозяина. Нарядили. Остальные действительно "попались".

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